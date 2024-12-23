Через несколько лет Россия может напасть на НАТО, Писториус

В России неоднократно угрожали странам НАТО войной. В Германии предположили, что нападение таки может произойти совсем скоро.

Немецкий министр обороны Борис Писториус предположил, что Россия может прибегнуть к атаке на территории Североатлантического Альянса уже через несколько лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

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Надо быть готовыми

Писториус отметил, что если игнорировать угрозу только потому, что она вызывает дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится. В то же время сейчас нападения России не ожидается, однако следует учесть, что за несколько месяцев она производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза за год.

К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса,

– подчеркнул глава Минобороны Германии.

Он также считает, что существует гибридная угроза для Германии со стороны России. По его словам, российский президент Владимир Путин хорошо знает слабые места его государства.

Писториус объяснил, что под гибридным ударом может оказаться инфраструктура и энергоснабжение, активность в Северном и Балтийском морях, а также кампании в соцсетях, вмешательство в избирательные процессы и подкуп государственных политиков.

Он подчеркнул, что такие действия являются частью стратегии Путина, направленной на дестабилизацию и раскол немецкого общества.