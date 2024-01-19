В Еврокомиссии ожидают усиление российских атак накануне президентских выборов в России

Выборы в России намечены на 17 марта 2024 года. В Еврокомиссии заявили, что Россия может ужесточить атаки по Украине перед президентскими выборами.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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В Брюсселе считают, что действия Путина демонстрируют его решительность продолжать незаконную агрессию против Украины. В частности, в канун президентских выборов России, результаты которых уже всем известны.

До сих пор никакие мирные усилия со стороны России или признаки мирных усилий с российской стороны не вызывали доверия. По сути, он не стремится к миру. И мы заявили в канун президентской кампании, которая была назначена этой весной, и о том, что результаты, я думаю, уже определены,

– сказал Стано.

В Еврокомиссии поддерживают мирную формулу президента Украины, хотя отмечают, что Путин не готов к миру. В ЕК говорят, что российский диктатор ужесточит атаки перед выборами.

"В преддверии этих выборов произойдет усиление действий России в агрессии против Украины, Путин показал это на рождественские или новогодние праздники, и он показывает это ежедневно своей эскалацией, развертыванием оружия, развертыванием дронов, ракет, нанесением ударов по все большему количеству гражданской инфраструктуры, гражданским целям", – сказал он.