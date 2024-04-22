Есть два варианта: военный обозреватель предположил, как Россия может усилить давление на фронте

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о тяжелом периоде с середины мая в Украине. Его заявления адресованы украинскому обществу, зарубежным читателям и политикам, россиянам и носят характер психологической войны.

Такое мнение 24 Каналу высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он предположил, что имел в виду Буданов под "тяжелой ситуацией", которая может ожидать Украину в ближайшее время на поле боя.

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"Если мы говорим об усилении проблематичности ситуации в мае – июне, то это увеличение давления на традиционных участках фронта, с большим использованием резервов и, возможно, большим масштабом нанесения ударов по глубине территории Украины", – заметил военный обозреватель.

Амбициозные цели врага

Ситуация на фронте и сейчас сложная. Ожесточенные бои идут за Часов Яр, Новомихайловку и тому подобное. Однако положение со стороны возможностей Вооруженных Сил Украины должно улучшиться, ведь даже пока помощь от США не поступила, уже нет смысла экономить и ждать неделю, когда поступят боеприпасы.

Силы обороны могут использовать то, что было в запасе здесь и сейчас, ведь барьер снят и стратегический запас Украина получит. Однако важно понимать, что российская армия продолжит наступление.

Мне сложно понять, на что намекает генерал Буданов. Я могу предположить, что дополнительные резервы Россия подготовила и планирует в конце весны – в течение лета усилить давление по сравнению с тем, что уже есть сейчас,

– сказал Шарп.

По его словам, есть два варианта развития событий: возможное открытие нового участка фронта, например, наступление на Харьков с целью захвата города или его окружения, или попытки прорвать основной фронт с дальновидными целями.

"Такого рода амбициозные цели можно пытаться реализовать только, если создана значительная группировка. Второй вариант более вероятен, но требует значительных резервов. А по Харькову, который я привел, как пример, то реализовать этот план невозможно без мобилизации и создания масштабной группировки, которую бы все заметили", – добавил военный обозреватель.

Последние заявления Буданова о войне в Украине