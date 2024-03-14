Воспользуется нехваткой боеприпасов: Россия может перехватить инициативу на фронте, – ISW

Российские захватчики могут воспользоваться дефицитом в украинской армии боеприпасов и другого военного оборудования. Причиной этого является задержка военной помощи нашему государству от Соединенных Штатов.

Аналитики считают, что россияне смогут сделать прорыв на линии фронта. Такой вариант развития событий может быть в случае, если количество предоставления оружия нашему государству будет сокращаться все больше.

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Смогут увеличивать или уменьшать масштабы

Российские войска могут воспользоваться дефицитом боеприпасов и другого военного оборудования, вызванными задержкой военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Сохранение Россией инициативы на всем театре боевых действий увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию практически по своему усмотрению увеличивать или уменьшать масштабы операций в любой точке линии фронта,

– утверждают специалисты.

Более того, в сводке упоминается интервью немецкого издания Der Spiegel с неназванными командирами украинской армии от 12 марта.

Командиры заявили изданию, что почти все украинские части и соединения страдают от общей нехватки боеприпасов, и что некоторые украинские подразделения могут удерживать свои текущие позиции только благодаря тому, что российские войска "не атакуют в полную силу".

Кроме того, в отчете говорится о том, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил, что существует угроза продвижения российских подразделений вглубь украинских формирований на определенных участках фронта.

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