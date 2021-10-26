Россия может устроить Украине экономическую войну, – военный эксперт

В Брюсселе состоится заседание Комитета НАТО по вооружениям, куда впервые за длительное время пригласили Украину. В России признали, что не способны остановить интеграцию государства с Альянсом, однако из-за этого Кремль может начать экономическую войну.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что теперь Украине нужно быть внимательной.

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"Дело в том, что в России ничего не оставляют просто так. То, что не могут помешать (вступлению Украины в НАТО – 24 канал), наконец-то признали, но они будут пытаться сделать нам любую пакость", – сообщил Жданов.

По его словам, сейчас единственная сфера в Украине, на которую Россия может повлиять – экономическая.

Между Украиной и Россией очень большой товарооборот. Опираясь на это, в Кремле могут поиздеваться или устроить нам настоящую экономическую войну. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов рассказал об экономическом давлении России на Украину: смотрите видео

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