Инцидент с тем, что Ливан выпустил ракеты в сторону Израиля может стать сигналом для так называемого нового фронта. Израиль мог дипломатично убедить в том, что переговоры – лучший способ решения конфликта, однако соответствующих переговоров последние годы не было.

В то же время сейчас гораздо сложнее ситуация внутри Ливана. Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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"Это даст серьезный сигнал для России и Китая – воспользоваться подходящей ситуацией, чтобы осуждать поддержку Израиля США. Это получит более масштабный и серьезный вызов в международной политике", – сказал Фараджаллах.

Вероятная позиция стран по конфликту на Ближнем Востоке

Журналист пояснил, что во время своей каденции экс-президент США Дональд Трамп принимал решения против ООН и признал Иерусалим полностью израильской территорией.

Это показало, что Трамп 4 года не мог менять баланс. Он наоборот подтолкнул Израиль на новую эскалацию и к новой проблеме,

– сказал главный редактор портала "Украина по-арабски".

Он добавил, что сейчас ракеты, которые выпустил ХАМАС – серьезная "пощечина" израильской обороне.

Справка. Ливанские силы безопасности заявили о том, что с юга Ливана в сторону Израиля выпустили по меньшей мере 3 ракеты. Они приземлились в Средиземном море.

Кроме того, Мохаммад Фараджаллах обратил внимание и на позицию Египта по соответствующей ситуации. Он пояснил, что пока Каир не может быть нейтральным, поскольку все арабские и мусульманские народы солидарны с палестинским.

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