Россия и Китай могут воспользоваться этим, – журналист о последствиях обстрела Израиля из Ливана
Инцидент с тем, что Ливан выпустил ракеты в сторону Израиля может стать сигналом для так называемого нового фронта. Израиль мог дипломатично убедить в том, что переговоры – лучший способ решения конфликта, однако соответствующих переговоров последние годы не было.
Источник:24 канал
В то же время сейчас гораздо сложнее ситуация внутри Ливана. Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.
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"Это даст серьезный сигнал для России и Китая – воспользоваться подходящей ситуацией, чтобы осуждать поддержку Израиля США. Это получит более масштабный и серьезный вызов в международной политике", – сказал Фараджаллах.
Вероятная позиция стран по конфликту на Ближнем Востоке
Журналист пояснил, что во время своей каденции экс-президент США Дональд Трамп принимал решения против ООН и признал Иерусалим полностью израильской территорией.
Это показало, что Трамп 4 года не мог менять баланс. Он наоборот подтолкнул Израиль на новую эскалацию и к новой проблеме,
– сказал главный редактор портала "Украина по-арабски".
Он добавил, что сейчас ракеты, которые выпустил ХАМАС – серьезная "пощечина" израильской обороне.
Кроме того, Мохаммад Фараджаллах обратил внимание и на позицию Египта по соответствующей ситуации. Он пояснил, что пока Каир не может быть нейтральным, поскольку все арабские и мусульманские народы солидарны с палестинским.
Фараджаллах об обстреле Израиля: смотрите видео
Конфликт на Ближнем Востоке: кратко
- В начале мая началось обострение израильско-арабского конфликта.
- 10 мая с территории Сектора Газа выпустили ракеты на Израиль, государство атаковало в ответ.
- 13 мая вооруженные силы Израиля заявили о начале военной операции против Сектора Газа. Однако вскоре они уточнили, что наземную операцию там не проводят.
- 14 мая израильские истребители нанесли удар по зданию штаба движения ХАМАС.
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