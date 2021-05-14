Інцидент з тим, що Ліван випустив ракети в бік Ізраїлю може стати сигналом для так званого нового фронту. Ізраїль міг дипломатично переконати в тому, що переговори – найкращий спосіб розв'язання конфлікту, проте відповідних перемовин останні роки не було.

Водночас наразі набагато складнішою є ситуація всередині Лівану. Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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"Це дасть серйозний сигнал для Росії та Китаю – скористуватися відповідною ситуацією, щоб засуджувати підтримку Ізраїлю США. Це отримає більш масштабний та серйозніший виклик в міжнародній політиці", – сказав Фараджаллах.

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Журналіст пояснив, що під час своєї каденції експрезидент США Дональд Трампа приймав рішення проти ООН й визнав Єрусалим повністю ізраїльською територією.

Це показало, що Трамп 4 роки не міг змінювати баланс. Він навпаки підштовхнув Ізраїль на нову ескалацію й до нової проблеми,

– сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Він додав, що наразі ракети, які випустив ХАМАС – серйозний "ляпас" ізраїльській обороні.

Довідка. Ліванські сили безпеки заявили про те, що з півдня Лівану в бік Ізраїлю випустили щонайменше 3 ракети. Вони приземлились у Середземному морі.

Окрім того, Мохаммад Фараджаллах звернув увагу й на позицію Єгипту щодо відповідної ситуації. Він пояснив, що наразі Каїр не може бути нейтральним, оскільки всі арабські й мусульманські народи солідарні з палестинським.

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