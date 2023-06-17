Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия может взорвать Запорожскую АЭС. Таким образом, она хочет добиться от мира давления на Украину с целью подписать фактическую капитуляцию.

Однако последствия подрыва Запорожской АЭС могут ощутить не только украинцы. О том, чем такая ядерная катастрофа обернется для мира и как можно себя уберечь – читайте в материале 24 Канала.

Также интересно Техногенная катастрофа и новый экоцид: какими могут быть последствия взрыва "Крымского титана"

Почему Россия хочет взорвать ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил, что Россия может пойти на подрыв Запорожской атомной электростанции. Враг будет стремиться добиться давления на Украину с призывом сложить оружие.

Россия хочет взорвать АЭС. Потому что, как и с дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир оказывал давление на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта,

– заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что есть единственный путь нивелировать эту угрозу – поскорее предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы мы смогли окончательно выбросить врага с нашей территории.

Насколько мощная Запорожская АЭС

Это самая большая в Европе атомная электростанция, расположенная рядом с городом Энергодар в Запорожской области. С 4 марта 2022 находится под оккупацией российских войск.



Запорожская атомная электростанция состоит из 6 энергоблоков, каждый из которых имеет мощность по 1 миллиону киловатт.

Какие еще есть угрозы для ЗАЭС

Для того чтобы на ЗАЭС была "новая Фукусима" даже необязательно ее взрывать. Об этом во время стрима 24 Каналу рассказал кандидат химических наук Глеб Репич.

Это может произойти в результате подрыва Каховской ГЭС. Если реакторы Запорожской АЭС не будут иметь возможности охлаждаться, то авария там вполне возможна.

Реактор нуждается в постоянном охлаждении. Есть несколько важных факторов. Сейчас в пруду-охладителе воды достаточно, чтобы охлаждать реакторы, когда они выключены. Но чтобы вода сквозь них проходила, нужно электроэнергию,

– отмечает Глеб Репич.

Обычно станция использует внешнюю сеть электропитания. Но если она разрушена, то есть резервные дизель-генераторы. Именно это и стало причиной аварии в 2011 году на Фукусиме, когда землетрясение повредило внешнюю сеть, а цунами смыло дизель-генераторы.

Чем грозит подрыв ЗАЭС и как уберечься: смотрите видео

Не Чернобыль, а Фукусима

Специалист считает, что есть больше шансов устроить катастрофу на ЗАЭС, именно повредив ее архитектуру. Ведь взорвать сам реактор крайне сложно – там огромный массив стали и бетона, значительно больше, чем, например, на Чернобыльской АЭС.

Это совсем другое поколение реакторов. Он очень хорошо защищен. Но ведь он не защищен от идиотов, которые могут как-то косвенно его разрушить,

– говорит Глеб Репич.

Реакторы Чернобыльской АЭС не были так хорошо защищены, как на Запорожской электростанции. Здесь в реакторе есть гермооболочка. Так что даже если там что-то расплавится, она сделает невозможным быструю утечку радиации.

Что повлекло за собой Аварию на Фукусиме Это радиационная авария, произошедшая в 2011 году на Фукусимской атомной электростанции. Причиной стало самое сильное за время наблюдений землетрясение.



Именно землетрясение спровоцировало еще и цунами, которые вывели из строя дизель-генераторы. Из-за этого прекратилось охлаждение активной зоны реактора, что и повлекло за собой ядерные расплавы и водородные взрывы.

К слову Россияне взорвали Каховскую ГЭС: чем это может угрожать ЗАЭС и наступлению ВСУ

Как уберечься от возможной катастрофы на ЗАЭС

При аварии на Запорожской атомной электростанции ближайшие города могут попасть под немедленное выселение и эвакуацию. Специалист отмечает, что последствия зависят прежде всего от серьезности самой катастрофы, в том числе сколько реакторов пострадают, и направления ветра.

По словам кандидата химических наук, самая большая угроза для жителей прилегающей к ЗАЭС территории заключается в том, что она сейчас оккупирована. Якобы в случае аварии людям должны объявить, кому и куда эвакуироваться и какие вещи брать с собой.

Но это в случае если будет объявление. На оккупированных территориях, вероятнее всего, они будут это скрывать. Так, как они скрывали Чернобыль и как они поступили при подрыве плотины. Людям, скорее всего, не сообщат, и они могут оказаться в зоне риска,

– допускает химик.

Но в любом случае людям нужно быть готовым. Прежде всего к эвакуации. Поэтому специалист советует всегда иметь готовый "тревожный чемоданчик".

Что касается содержимого тревожного чемоданчика, то он всегда стандартный – туда стоит взять документы и деньги, сменную одежду, запас воды и продовольствия на несколько дней. В случае аварии на атомной электростанции необходимо:

оставаться в помещении и не выходить, разве что для эвакуации,

если в момент аварии или взрыва вы были на улице, немедленно зайти в помещение,

лучше всего, если это будет укрытие или подвал,

закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания,

следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Нужен йод

При работе ядерного реактора в больших количествах образуется йод. В привычных для нас естественных условиях есть определенный дефицит йода, так что наш организм приспособился к тому, чтобы употреблять его очень много.

Сам йод имеет такую "привычку" накапливаться в щитовидной железе человека. В этом и есть смысл выпить йод в случае аварии на ядерном реакторе.

Но это только в случае, если есть авария на ядерном реакторе, который работает. Если аварии на неработающем реакторе, то пить йод уже не стоит,

– подчеркнул Глеб Репич.

По его словам, в случае такой аварии власти или ГСЧС обязательно объявят, что делать.