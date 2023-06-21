Для России есть риски, – Коваленко предположил, что может удержать Кремль от подрыва ЗАЭС

Вопросы безопасности для России ничего не стоят, когда речь идет об их интересах. Они взорвали Каховскую ГЭС исключительно из-за страха перед контрнаступлением ВСУ. Не исключено, что такую логику будут придерживаться и с Запорожской АЭС. Однако опасность в таком решении есть и для них.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, масштаб катастрофы от подрыва АЭС будет гораздо больше, чем от подрыва Каховской дамбы. Это означает, что возможная провокация на ЗАЭС коснется и других стран.

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Россия готова на все

Недавно руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заменяли охладитель Запорожская АЭС. Подрыв охладителя не сразу приведет к взрыву реактора, но может иметь и другие негативные последствия. В частности, связаны с замедлением контрнаступления ВСУ.

Для того чтобы остановить или затормозить наступление Сил обороны Украины, они готовы пойти на все что угодно. Каховскую ГЭС взорвали из-за страха, что ВСУ будут форсировать Днепр. Что касается Запорожской АЭС – там немного другая ситуация,

– подчеркнул Александр Коваленко.

В частности, радиация имеет распространение значительно большей площадью, чем вода при наводнении. Подрыв Каховской ГЭС – это была катастрофа, которая коснулась прежде Украины, а уже потом стран, до которых эта вода могла дойти. Хотя немногие ощутили это на себе так сильно, как украинцы все же.

А уже в случае с атомной электростанцией – это совсем другой масштаб.

"Этот масштаб может касаться направления стран Европы, особенно Восточной Европы, не только членов ЕС, но и НАТО", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Поэтому для России есть риски, что будут привлечены совсем другие рычаги, если они отважатся на подрыв Запорожской АЭС. Но как элемент шантажа россияне могут использовать ядерные угрозы на ЗАЭС, пока им не надоест.

Александр Коваленко о возможном подрыве ЗАЭС: смотреть видео

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