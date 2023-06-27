На ЗАЭС заминировано почти все, – депутат объяснил, как готовят население к катастрофе
Сохраняется риск подрыва Запорожской АЭС руками российских оккупантов. В случае катастрофы прежде всего пострадает население Запорожья, поэтому власть прибегает к разным мерам.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он подчеркнул, что подрыв атомной электростанции будет иметь катастрофические и длительные последствия.
Вашему вниманию Авария на АЭС: как действовать и защититься от радиации
"Заминировано почти все на станции. Это фактор манипуляции, ядерного шантажа. Россияне однозначно могут это сделать", – считает Кирильчук.
При подрыве Запорожской АЭС радиационное загрязнение распространится в радиусе 50 километров. Если ветер будет западного направления, то пострадает Запад Украины и Европа, а если восточного – то Восток Украины и Россия.
Как готовят жителей Запорожья
Чтобы минимизировать последствия катастрофы в случае подрыва Запорожской АЭС, власть отрабатывает разные сценарии реагирования, в частности:
- разрабатывает эвакуационные маршруты;
- тестирует уведомления через операторов сотовой связи.
Как действовать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала
Ядерный шантаж России продолжается: основное
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному шантажу. В этом ему помогает беларусский коллега Александр Лукашенко.
- Как известно, Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.
- Кроме того, подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на Запорожской АЭС. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали один из охладителей.
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