Дойдет до 1000 дронов за ночь, – офицер ВСУ оценил потенциал России и возможность Украины защищаться
- Офицер ВСУ Андрей Ткачук отметил, что Россия не может постоянно запускать 500 дронов ежедневно.
Украина получила поддержку в виде ракет из Великобритании и систем Patriot из Германии, что является ответом на попытки запугивания со стороны России.
Россия заявляет, что якобы способна ежедневно осуществлять массированные атаки дронами на территорию Украины. Однако такая интенсивность не может продолжаться долго, и Силы обороны Украины уже принимают все возможные меры для эффективного противодействия этой угрозе.
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что запугивание мирного населения – часть российской стратегии, которая не меняется с начала войны. Один из ее инструментов – информационно-психологическое воздействие в рамках гибридной войны.
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Как эффективно противодействовать врагу
"Способны ли они сегодня 30 дней подряд запускать по 500 дронов? Думаю, пока что нет. Но смогут ли в будущем? Возможно. Здесь вопрос в том, как мы отработаем цепочки поставок и санкции", – сказал Андрей Ткачук.
Он отметил, что сейчас Силы обороны Украины эффективно поражают логистические цепочки поставки дронов, в частности на объектах "Алабуга" и "Купол". Хотя эти удары не дают мгновенного результата из-за больших запасов, накопленных Россией, они имеют стратегическое значение и постепенно дестабилизируют процесс.
Также, по его словам, обстрелы и заявления России могут быть приурочены к встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Во время переговоров обсуждался якобы новый план, который Россия пытается передать Дональду Трампу. Так, Кремль мог оказать дополнительное давление на международное сообщество.
Будут тяжелые ночи с 1000 дронами
Кроме того, Ткачук отметил, что подписание в Риме договора о передаче Украине 5 тысяч ракет от Великобритании – действенный ответ на попытки запугивания со стороны России. А также заявление Германии о готовности передать Украине системы Patriot.
Есть ли угроза? Да. Надо ли паниковать? Нет, надо объективно смотреть на ситуацию и понимать, что Россия истощается и не сможет постоянно так атаковать. Но мы переживем еще несколько ночей, когда их будет до тысячи дронов. Для них важно показать силу, запугать, дестабилизировать Украину,
– сказал Андрей Ткачук.
Он добавил, что хорошими звоночками для Украины является договор с Великобританией, поставки оружия из США и то, что украинское ПВО получит необходимые ракеты, в частности для систем Patriot.
Он пояснил, что следующим важным шагом является срочная реформа дронов-перехватчиков – зенитных дронов, которые нужны для сбивания БпЛА. Этот опыт уже эффективно применяется на линии фронта различными бригадами и подразделениями. Его следует масштабировать.
Для этого нужно вводить новые штаты в Воздушных силах, набирать и обучать новых специалистов для работы с новыми типами дронов. Так военные смогут сбивать вражеские дроны даже над гражданскими городами.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что Россия планирует запускать по Украине до тысячи дронов в сутки. Однако украинские инженеры нашли решение, которое позволяет сбивать "почти все" БпЛА.
Зеленский отметил, что Россия стремится дестабилизировать украинское общество продолжительными воздушными тревогами и атаками. Президент подчеркнул, что Украина "будет отвечать".
По его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать "если не всё, то почти всё". Речь идёт о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет наладить массовое производство таких дронов, однако для этого необходимо соответствующее финансирование.