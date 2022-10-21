Сколько Россия может заработать на продаже ворованного зерна: СМИ назвали впечатляющую сумму

Россия грабит временно оккупированные территории. В частности, в этом году страна-оккупант может вывезти около 1,8 миллиона тонн украинского зерна.

По данным СМИ, через морские порты во временно оккупированном Крыму уже переправили около миллиона тонн украинского зерна. Об этом свидетельствуют документы, которіе оказались в распоряжении журналистов, а также спутниковые снимки.

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С начала полномасштабного вторжения из порта временно оккупированного Севастополя вышли около 20 судов, груженных зерном. Большинство из них направляются в Россию и Сирию.

По данным СМИ, до конца 2022 года планируется еще около 40 поставок.

Если Россия осуществит запланированный экспорт, может получить от нелегального экспорта около 600 миллионов долларов по мировым ценам в этом году,

– говорится в сообщении.

К слову, одна крылатая ракета "Калибр" стоит примерно 6,5 миллионов долларов.

В Украине заявили, что зерно, которое украла Россия – четверть украинского урожая.

Россия грозится сорвать зерновое соглашение

Россия цинично угрожает сорвать зерновое соглашение. Владимир Зеленский подчеркнул, что целью страны-агрессора является затормозить экспорт украинского продовольствия. Россия сознательно провоцирует продовольственный кризис.

Украинский лидер рассказал, что в очереди на сегодняшний день находятся более 150 судов. Россия создала искусственную очередь, чтобы сознательно задержать прохождение кораблей.

По словам Зеленского, Россия задерживает экспорт продовольствия в такие страны:

Египет;

Тунис;

Алжир;

Марокко;

Ливан;

Ирак;

Китай;

Бангладеш;

Индонезия.

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