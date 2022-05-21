Россия может скрывать истинное количество вывезенных военных
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) относительно российского наступления по состоянию на 20 мая.
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Россияне могут завышать цифру для того, чтобы максимально увеличить количество российских военнопленных, которых можно обменять на украинских солдат,
– говорится в сообщении.
Другой вариант, по оценке ISW, заключается в том, что Россия может завышать количество защитников "Азовстали" во избежание обсуждений относительно того, что российская армия несколько месяцев вела осаду против "сотень", а не "тысяч" украинских военных.
Что известно о неточностях в отчетах России и Красного Креста
- Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на минобороны России писали, что из "Азовстали" вывезли якобы 2 439 украинских военных.
- В то же время, Международный комитет Красного Креста сообщал, что зарегистрировал "сотни" вывезенных бойцов.
Главное об эвакуации защитников Мариуполя
16 мая началась процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". В тот день 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, а еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку.
Пока украинские защитники находятся на неподконтрольных территориях Украины. В Институте по изучению войны предполагают, что Кремль мог согласиться на эвакуацию из "Азовстали" , чтобы провозгласить Мариуполь "своим".
По данным британской разведки, из "Азовстали" уже вышли около 1700 украинских военных , но это еще не все.
Президент Владимир Зеленский отметил, что к эвакуации из "Азовстали" приковано внимание всего мира. И добавил, что украинские власти делают все, чтобы международные партнеры присоединились к спасению бойцов мариупольского завода.