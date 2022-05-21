Росія може приховувати справжню кількість вивезених військових
Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW) щодо російського наступу станом на 20 травня.
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Росіяни можуть завищувати цифру для того, щоб максимально збільшити кількість російських військовополонених, яких можна обміняти на українських солдатів,
– йдеться у повідомленні.
Інший варіант, за оцінкою ISW, полягає в тому, що Росія може завищувати кількість оборонців "Азовсталі", щоб уникнути обговорень щодо того, що російська армія кілька місяців вела облогу проти "сотень", а не "тисяч" українських військових.
Що відомо про неточності у звітах Росії та Червоного Хреста
- Російське пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони Росії писали, що з "Азовсталі" вивезли нібито 2 439 українських військових.
- Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляв, що зареєстрував "сотні" вивезених бійців.
Головне про евакуацію захисників Маріуполя
16 травня розпочалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Того дня 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, а ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.
Наразі українські захисники перебувають на непідконтрольних територіях України. В Інституті з вивчення війни припускають, що Кремль міг погодитися на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь "своїм".
За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вже вийшли близько 1700 українських військових, але це ще не всі.
Президент Володимир Зеленський зауважив, що до евакуації з "Азовсталі" прикута увага всього світу. І додав, що українська влада робить все, щоб міжнародні партнери долучилися до порятунку бійців маріупольського заводу.
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