Россия мстит: Верховная Рада услышала украинцев, которые готовы противостоять России

СНБО обратился к Верховной Раде с просьбой объявить чрезвычайное положение. В то же время все больше украинцев решительно настроены противостоять России в случае ее наступления.

Народные депутаты призвали резервистов не бежать в военкоматы, а дождаться вызова. В частности, чтобы не было очередей, ведь COVID-19 никто не отменял. Поэтому собираем свой тревожный чемодан и ждем, пока Украине нужно будет именно ваше мужественное плечо, независимо от вашего пола.

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В Украине объявляют призыв резервистов

Я начала выпуск именно с этих слов, потому что с 23 февраля в Украине объявляют призыв резервистов Вооруженных сил. Призыву будет подлежать как офицерский, так и рядовой состав – в возрасте от 18 до 60 лет, с соответствующим военным опытом, но не обязательно опытом службы в ООС или АТО.

Если говорить в абсолютных цифрах, то в оперативном резерве сейчас находится примерно 400 тысяч военных, но на первом этапе, или же в первую очередь, призовут гораздо меньше.

Полный выпуск "Такие дела" на 24 канале: смотрите видео

Также изначально сообщали, что максимальный срок их службы должен составлять 1 год. Но, по словам нардепа профильного оборонного комитета Романа Костенко, точный срок должен определить президент своим указом.

Из того, что еще известно предварительно, это то, что резервисты будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого.

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То есть если во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части, то его будут призывать в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность.

На время прохождения службы за призванными резервистами работодатель обязательно должен сохранить рабочее место и среднемесячную заработную плату.

Легализация огнестрельного оружия для гражданских

Но это не все новости. В частности, Верховная Рада в этот же день сделала первый шаг к легализации огнестрельного оружия для гражданских, проголосовав соответствующий законопроект в первом чтении.

Но сначала хочу, чтобы мы взглянули на результаты одного важного исследования и поняли, насколько украинцы сейчас чувствуют себя безопасно, а также, насколько изменился запрос общества на оружие.

Результаты исследования презентовали 23 февраля в кризисном медиацентре. И чтобы мы имели, с чем сравнивать, нам представили показатели 2021 года за этот же период и нынешние. Количество опрошенных, выборка и прочее, остались те же.

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Поэтому 2021 год, когда не было обострения на Востоке – 17% считали, что страна движется в правильном направлении. 2022 год – очередная эскалация со стороны России – мы уже имеем 38% опрошенных, которые считают, что мы все правильно делаем, из чего я делаю вывод, что украинцы готовы защищать свое государство.

В то же время еще больше возросло доверие к армии – с 70 до 79%. Но лично меня удивили другие цифры – 30% украинцев очень встревожены и еще такое же количество сказали, что просто встревожены. Буквально недавно эти цифры были значительно выше.

Вероятно, за время постоянного информационно и военного давления со стороны России наши граждане рассмотрели для себя наиболее подходящие варианты того, "что делать в случае", поэтому немного успокоились. Об этом говорят прежде всего очереди в военторгах.

Если вам удастся (с разрешением соответственно) приобрести там оружие или патроны, считайте, что вам повезло. В то же время полки магазинов завалены едой. Это о чем-то таки и говорит.

То есть запрос у общества есть, и на этот раз Верховная Рада его услышала. Почему говорю на этот раз, потому что во время первой попытки продавить этот документ под куполом голосов не хватило. Сейчас, как мы понимаем, времена изменились.

Теперь уже 274 народных депутата сказали "да" – надо легализовать то, что есть на руках у общества. А это минимум 3 миллиона незарегистрированных стволов, которые надо как-то узаконить.



Верховная Рада услышала общество / Фото Getty Images

Что остается неизменным при этом, это то, что человек, который владеет гражданским оружием, должен иметь гражданство Украины и не иметь медицинских противопоказаний, судимости и случаев привлечения к админответственности в течение года.

В Украине хотят ввести чрезвычайное положение

Что мы имеем сегодня, так это чрезвычайное положение. С таким предложением СНБО обратился в Верховную Раду.

Чтобы ввести его по всей территории Украины, кроме Донетчины и Луганщины. В двух последних регионах особый режим зоны проведения Операции объединенных сил действует уже с 2014 года.

Что будет означать чрезвычайное положение для нас

Всю критическую инфраструктуру возьмут под усиленную охрану, а в населенных пунктах усилят контроль за порядком.

Самые строгие ограничения будут в приграничных с Россией и Беларусью регионах. Там введут дополнительные временные режимные ограничения, в частности, на этих территориях:

запретят находиться в ночное время;

передвигаться на транспорте (кроме военных, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автодорог и ведут к госгранице.

Могут также ввести особый режим въезда и выезда в населенные пункты и даже проверять документы и автомобили. Чрезвычайные меры будут определять на местах областные комиссии, и будут делать это в каждом конкретном регионе.

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Например, в Киеве сообщили, что комендантский час не будут внедрять, а вот работу транспорта могут ограничить.

Но если в столице комендантского часа не будет, то это не значит, что его не будет в Харькове, Днепре или Одессе. Все эти ограничения вводят минимум на 30 дней, а дальше будет видно.

В целом же нам пообещали, что введение чрезвычайного положения радикально на нашу с вами жизнь не повлияет. Власть будет действовать адекватно. Поэтому работаем и живем спокойно, насколько это возможно.

Главное – носим с собой документы, удостоверяющие личность, и с пониманием относимся к просьбам правоохранителей показать, что и кто в машине.

Чрезвычайное положение – это не военное положение. Военное – будет, если путинская орда рыпнется дальше признанных ими псевдореспублик.

Напомню, что военное положение в украинской истории вводилось лишь однажды. Было это в конце ноября 2018 года, когда Россия захватила у Керченского пролива 3 украинских военных корабля. Тогда частично военное положение ввели в 10-х приграничных областях сроком на 30 дней.

Хотя случилось это 4 года назад, и разговоры о том, целесообразно ли было тогда направлять корабли в Азовское море, еще и до сих пор висят в воздухе.

На Россию посыпались санкции

Наши западные партнеры начали вводить санкции, и Россия, конечно, не боится. Однако по информации издания Bloomberg, состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов, и произошло это сразу после того, как Путин признал боевиков.

Не знаю, есть ли у них какая-то "заначка" относительно украинских банков, но скоро узнаем.

На этот раз уже Верховная Рада обратилась в СНБО с рекомендацией ввести санкции против депутатов Госдумы и Совета Безопасности России. Всех тех, кто поддержал признание псевдореспублик, санкции будут включать:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

ограничение передвижения по территории Украины;

аннулирование или приостановление лицензий на бизнес;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет пользования радиочастотами.

Ночью свой пакет санкций анонсировали и Соединенные Штаты. Троллинг Джо Байдена, Я уверена, россияне оценили. Потому что о санкциях он сказал, а фамилий не назвал, поэтому думаю, спали одинаково плохо там все российские олигархи

А вот кто уже с вечера готовился к "кнуту", так это "Внешэкономбанк" и так называемый "военный банк" России "Промсвязьбанк". Кто-то скажет, почему только 2 банка?

А я вам скажу: не спешите с выводами, потому что так называемый ВЭБ обслуживает суверенный долг России и финансирует экспорт и национальные экономические проекты. Это означает, что Россия не сможет заимствовать деньги на внешних рынках, чтобы финансировать дефицит бюджета.

В то же время "Промсвязьбанк" является основным источником финансирования российской армии, Министерства обороны и предприятий оборонного сектора. Он обслуживает 70% российских оборонных контрактов.

Здесь же под санкциями оказались такие дорогие Путину люди, как сынки его друзей – Петр Фрадков, председатель совета директоров того самого военного банка и сын экс-премьера России. Его отец также является экс-главой Службы внешней разведки, и там же в списке – первый замглавы офиса Путина Сергей Кириенко.

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"Северный поток-2" заморожен, об этом я Вам также уже рассказывала. А вот о том, что Россия на это смогла отреагировать лишь твитом – нет.

Так, бывший президент Дмитрий Медведев напугал Запад газом по 2 тысячи евро. Не уверена, что банки их смогут в евро принимать деньги, поэтому им стоит посчитать, сколько это будет в "тугриках" сразу.

К игре "у кого твит лучший" присоединился и верховный представитель ЕС Жозеп Борель, который предупредил российские элиты, что на этом все. Никакого вам больше шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов в Антверпене.​



Соловьев также попал под санкции / Скриншот из видео программы пропагандиста

В то же время Соловьев, да, тот любимый пропагандист Путина, который также попал под санкции, не сможет больше полететь на свою любимую виллу в Италии, на которую он заработал, разжигая ненависть против украинцев.

Кроме Соловьева и Симоньян, Евросоюз ввел санкции против всех членов Госдумы, которые голосовали за обращение к Путину о признании ОРДЛО. И против 27 персонажей и компаний, которые способствовали аншлюсу Донбасса.

О персональных санкциях, которые наложила Британия, я вам рассказывала накануне, потому что Лондон был первым, кто отреагировал на признание псевдореспублик. Присоединились к другим также Канада и Япония.

Чем мстит Россия

Состоялись очередные кибератаки на украинские ресурсы – сайты СБУ, Минобороны, МИД и Верховной Рады. Также "лег" сайт правительства. Кроме того, поступило сообщение о заминировании Верховной Рады.

Совершили массированную DDos-атаку и на сайт 24 канала. Поэтому если вы не сможете в ближайшее время оперативно узнать информацию из сетей, смотрите прямой эфир на телевидении или же в ютубе. Отобьемся!

Украинцы готовы к любому

И я сейчас не только о 24 канале, но и об Украине в целом. Однако, чтобы отбиться, надо быть готовыми. "Укрзализныця", например, запускает бесплатные курсы домедицинской помощи.

Проводить их будут, кстати, прямо на вокзалах. Программа охватит прежде всего города-миллионники и населенные пункты на Востоке и Юге. Под программу попадут по меньшей мере 17 вокзалов.

Тренинги по оказанию первой домедицинской помощи будут доступны и бесплатны для всех, кто пожелает их пройти. И на них обещают предоставлять практические знания, которые пригодятся не только на войне, но и в быту и помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации.

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Еще в компании заявили, что готовы доставлять волонтерские грузы и оказывать помощь волонтерским организациям, которые помогают армии.

На этом я тоже хочу остановиться отдельно. Лично перечисляла деньги в благотворительный фонд и смогла сделать это лишь с пятого раза. Подумала, что это кибератака, но нет. Это просто большой наплыв желающих помочь армии.

Уже 23 февраля благотворительный фонд "Вернись живым" сообщил, что украинцы только за один день, 22 февраля, перечислили в поддержку армии более 20,5 миллионов гривен. И это, только представьте, больше, чем за весь 2021 год.

Говорят, их бухгалтерия едва успевает подсчитывать платежи, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует благотворительные взносы в реальную помощь на передовой.

В руководстве фонда заявили, что такая финансовая поддержка – очередное доказательство того, что украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях.