Народні депутати закликали резервістів не бігти до військкоматів, а дочекатися виклику. Зокрема, щоб не було черг, адже COVID-19 ніхто не скасовував. Тому збираємо свою тривожну валізку і чекаємо, поки Україні потрібне буде саме ваше мужнє плече, незалежно від вашої статі.

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В Україні оголошують призов резервістів

Я розпочала випуск саме з цих слів, бо з 23 лютого в Україні оголошують призов резервістів Збройних сил. Призову підлягатиме як офіцерський, так і рядовий склад – віком від 18 до 60 років, з відповідним військовим досвідом, але не обов'язково досвідом служби в ООС чи АТО.

Якщо говорити в абсолютних цифрах, то в оперативному резерві наразі перебуває приблизно 400 тисяч військових, але на першому етапі, або ж у першу чергу, призвуть набагато менше.

Повний випуск "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео

Також спочатку повідомляли, що максимальний термін їхньої служби має складати 1 рік. Але, за словами нардепа профільного оборонного комітету Романа Костенка, точний термін має визначити президент своїм указом.

З того, що ще відомо попередньо, це те, що резервісти проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього.

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Тобто якщо під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині, то його призиватимуть у цю ж частину, на цю ж військово-облікову спеціальність.

На час проходження служби за призваними резервістами роботодавець обов'язково має зберегти робоче місце та середньомісячну заробітну плату.

Легалізація вогнепальної зброї для цивільних

Та це не всі новини. Зокрема, Верховна Рада цього ж таки, історичного дня зробила перший крок до легалізації вогнепальної зброї для цивільних, проголосувавши відповідний законопроєкт у першому читанні.

Але спершу хочу, щоб ми поглянули на результати одного важливого дослідження і зрозуміли, наскільки українці зараз відчувають себе безпечно, а також, наскільки змінився запит суспільства на зброю.

Результати дослідження презентували 23 лютого у кризовому медіацентрі. І щоб ми мали, з чим порівнювати, нам представили показники 2021 року за цей же період і от тепер. Кількість опитаних, вибірка та інше, залишились ті самі.

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Тож 2021 рік, коли не було загострення на Сході – 17% вважали, що країна рухається у правильному напрямку. 2022 рік – чергова ескалація з боку Росії – ми вже маємо 38% опитаних, які вважають, що ми все правильно робимо, з чого я роблю висновок, що українці готові захищати свою державу.

Водночас ще більше зросла довіра до армії – з 70 до 79%. Але особисто мене здивували інші цифри – 30% українців дуже стривожені і ще така ж кількість сказали, що просто стривожені. Буквально нещодавно ці цифри були значно вищими.

Певно, за час постійного інформаційно та військового тиску з боку Росії наші громадяни розглянули для себе найбільш підходящі варіанти того, "що робити у разі", тому трохи заспокоїлись. Про це говорять насамперед черги у військторгах.

Якщо вам вдасться (з дозволом відповідно) придбати там зброю чи набої, вважайте, що вам пощастило. Водночас полиці магазинів завалені їжею. Це про щось таки та говорить.

Тобто запит у суспільства є і цього разу Верховна Рада його почула. Чому кажу цього разу, бо під час першої спроби протиснути цей документ під куполом голосів не вистачило. Наразі, як ми розуміємо, часи змінились.

Тепер вже 274 народних депутати сказали "так" – треба легалізувати те, що є на руках у суспільства. А це щонайменше 3 мільйони незареєстрованих стволів, які треба якось узаконити.



Верховна Рада почула суспільство / Фото Getty Images

Що залишається незмінним при цьому, це те, що людина, яка володіє цивільною зброєю, повинна мати громадянство України і не мати медичних протипоказань, судимості та випадків притягнення до адмінвідповідальності протягом року.

В Україні хочуть запровадити надзвичайний стан

Що ми маємо сьогодні, так це надзвичайний стан. З такою пропозицією РНБО звернулося до Верховної Ради.

Щоб запровадити його по всій території України, крім Донеччини і Луганщини. У двох останніх регіонах особливий режим зони проведення Операції об'єднаних сил діє вже – з 2014 року.

Що означатиме надзвичайний стан для нас

Усю критичну інфраструктуру візьмуть під посилену охорону, а у населених пунктах посилять контроль за порядком.

Найсуворіші обмеження будуть в прикордонних з Росією та Білоруссю регіонах. Там введуть додаткові тимчасові режимні обмеження, зокрема, на цих територіях:

заборонять перебувати у нічний час;

пересуватися на транспорті (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні у реєстрі автошляхів та ведуть до держкордону.

Можуть також запровадити особливий режим в'їзду та виїзду в населені пункти, і навіть перевіряти документи і автомобілі. Надзвичайні заходи будуть визначати на місцях обласні комісії, і робитимуть це в кожному конкретному регіоні.

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Наприклад, у Києві повідомили, що комендантську годину не впроваджуватимуть, а от роботу транспорту можуть обмежити.

Але якщо у столиці комендантської години не буде, то це не означає, що її не буде у Харкові, Дніпрі чи Одесі. Всі ці обмеження запроваджують мінімум на 30 днів, а далі буде видно.

Загалом же нам пообіцяли, що запровадження надзвичайного стану радикально на наше з вами життя не вплинуть. Влада діятиме адекватно. Тож працюємо і живемо спокійно, наскільки це можливо.

Головне – носимо з собою документи, які посвідчують особи, і з розумінням ставимось до прохань правоохоронців показати, що і хто в машині.

Надзвичайний стан – це не воєнний стан. Воєнний – буде, якщо путінська орда рипнеться далі визнаних ними псевдореспублік.

Нагадаю, що воєнний стан в українській історії запроваджувався лише одного разу. Було це в кінці листопада 2018 року, коли Росія захопила біля Керченської протоки 3 українські військові кораблі. Тоді частково воєнний стан ввели в 10-х прикордонних областях терміном на 30 днів.

Хоч сталося це 4 роки тому, та розмови про те, чи доцільно було тоді направляти кораблі у Азовське море ще й досі висять у повітрі.

На Росію посипалися санкції

Наші західні партнери почали вводити санкції, яких Росія, звісно, не боїться. Проте за інформацією видання Bloomberg, статки 23 найбагатших бізнесменів Росії скоротилися на 32 мільярди доларів і сталося це одразу після того, як Путін визнав бойовиків.

Не знаю, чи є у них якась "заначка" щодо українських банків, але скоро дізнаємось.

Цього разу вже Верховна Рада звернулася до РНБО з рекомендацією запровадити санкції проти депутатів Держдуми та Ради безпеки Росії. Усіх тих, хто підтримав визнання псевдореспублік, санкції включатимуть:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

обмеження пересування територією України;

анулювання або зупинення ліцензій на бізнес;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона користування радіочастотами.

Вночі свій пакет санкції анонсували і Сполучені Штати. Тролінг Джо Байдена, я впевнена, росіяни оцінили. Бо про санкції він сказав, а прізвищ не назвав, тому думаю, спали однаково погано там всі російські олігархи

А от хто вже з вечора готувався до "кнута", так це "Внешэкономбанк" та так званий "військовий банк" Росії "Промсвязьбанк". Хтось скаже, чого лише 2 банки?

А я вам скажу: не спішіть з висновками, бо так званий ВЕБ обслуговує суверенний борг Росії та фінансує експорт і національні економічні проєкти. Це означає, що Росія не зможе запозичувати гроші на зовнішніх ринках, щоб фінансувати дефіцит бюджету.

Водночас "Промсвязьбанк" є основним джерелом фінансування російської армії, міністерства оборони та підприємств оборонного сектору. Він обслуговує 70% російських оборонних контрактів.

Тут же під санкціями опинились такі дорогі Путіну люди, як синки його друзів – Петро Фрадков, голова ради директорів того самого військового банку і син експрем'єра Росії. Його батько також є ексголовою служби зовнішньої розвідки, і там же у списку – перший заступник голови офісу Путіна Сергій Кирієнко.

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"Північний потік-2" заморожений, про це я вам також вже розповідала. А от про те, що Росія на це змогла відреагувати лише твітом – ні.

Так, експрезидент Дмитро Медведєв налякав Захід газом по 2 тисячі євро. Не впевнена, що банки їхні зможуть в євро приймати гроші, тому їм варто порахувати, скільки то буде в "тугріках" відразу.

До гри "в кого твіт кращий" доєднався і верховний представник ЄС Жозеп Борель, який попередив російські еліти, що на цьому все. Ніякого вам більше шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе і діамантів в Антверпені. ​



Соловйов також потрапив під санкції / Скриншот з відео програми пропагандиста

Водночас Соловйов, так, той улюблений пропагандист Путіна, який також потрапив під санкції, не зможе більше полетіти на свою улюблену віллу в Італії, на яку він заробив, розпалюючи ненависть проти українців.

Окрім Соловйова і Симоньян, Євросоюз запровадив санкції проти усіх членів Держдуми, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. І проти 27 персонажів та компаній, які сприяли аншлюсу Донбасу.

Про персональні санкції, які наклала Британія, я вам розповідала напередодні, бо Лондон був першим, хто відреагував на визнання так псевдореспублік. Приєднались до інших також Канада і Японія.

Чим мститься Росія

Відбулися чергові кібератаки на українські ресурси – сайти СБУ, Міноборони, МЗС та Верховної Ради. Також "ліг" сайт уряду. Крім того, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради.

Здійснили масовану DDos-атаку й на сайт 24 каналу. Тому якщо ви не зможете найближчим часом оперативно дізнатися інформацію з мереж, дивіться прямий ефір на телебаченні або ж у ютубі. Відіб'ємось!

Українці готові до будь-чого

І я зараз не лише про 24 канал, а й про Україну в цілому. Але щоб відбитися, треба бути готовими. "Укрзалізниця", наприклад, запускає безкоштовні курси домедичної допомоги.

Проводити їх будуть, до речі, прямо на вокзалах. Програма охопить передусім міста-мільйонники та населені пункти на Сході і Півдні. Під програму потраплять щонайменше 17 вокзалів.

Тренінги з надання першої домедичної допомоги будуть доступні та безкоштовні для всіх, хто забажає їх пройти. І на них обіцяють надавати практичні знання, які стануть у нагоді не лише на війні, а й у побуті і допоможуть зберігати спокій і діяти впевнено в критичній ситуації.

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Ще в компанії заявили, що готові доставляти волонтерські вантажі та надавати допомогу волонтерським організаціям, які допомагають армії.

На цьому я теж хочу зупинитися окремо. Особисто перераховувала гроші у благодійний фонд і змогла зробити це лише з п'ятого разу. Подумала, що це кібератака, але ні. Це просто великий наплив охочих допомогти армії.

Вже 23 лютого благодійний фонд "Повернись живим" повідомив, що українці лише за один день, 22 лютого, перерахували на підтримку армії понад 20,5 мільйонів гривень. І це, лише уявіть, більше, ніж за весь 2021 рік.

Кажуть, їхня бухгалтерія ледь встигає підраховувати платежі, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує благодійні внески у реальну допомогу на передовій.

В керівництві фонду заявили, що така фінансова підтримка – черговий доказ того, що українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах.