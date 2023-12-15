Все зависит от наличия паспорта: Россия начала депортировать украинцев с оккупированных территорий

Правозащитники сообщают, что Россия уже сделала первые шаги для депортирования с подконтрольных ей территорий нелояльных к себе украинцев. Она ориентируется на то, согласился ли человек получить российский паспорт.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский. Он отметил, что агрессор начал прибегать к депортациям, не дожидаясь президентских выборов в России.

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Россия не признает украинцев на своей территории

16 октября страна-агрессорка внесла изменения в свою пограничную политику, после которых украинцы могут попасть в Россию из третьих стран только через пропускные пункты в московском аэропорту Шереметьево и поселке Лудонка на границе с Латвией.

"Уже известно о более чем 15 случаях депортации в аэропорту Шереметьево. Украинские граждане проходят паспортный контроль, их задерживают пограничники, после чего ей объявляют о запрете въезда в Россию на 5 лет", – рассказал правозащитник.

У всех, к кому пограничники агрессора применяли это решение, российские паспорта отсутствовали. Прежде эти люди выезжали на территорию Украины к родственникам или для улаживания своих личных дел.

Депортация за отсутствие паспорта

Кроме того, сейчас в Кремле готовят решение о создании отдельного реестра имущества на оккупированных территориях, которым владеют жители без российского паспорта. А в случае если местные без российского гражданства откажутся регистрировать свое имущество, оно будет подлежать конфискации.

"На оккупированных территориях запрещено работать людям, не имеющим российского паспорта. И если их "поймают" два раза, таких людей задерживают, составляют протокол, который впоследствии передают в суд (для решения о депортации – 24 Канал)", – отметил Лисянский.

Впрочем, с реализации этих решений о депортации у оккупантов возникла задержка. Дело в том, что из примерно 1200 судей, работавших до войны, на оккупированных территориях осталось чуть больше 200. Поэтому судебная ветвь власти не способна работать на оккупированных территориях в полную силу.

Что еще происходит на оккупированных территориях