Все зависит от наличия паспорта: Россия начала депортировать украинцев с оккупированных территорий
Правозащитники сообщают, что Россия уже сделала первые шаги для депортирования с подконтрольных ей территорий нелояльных к себе украинцев. Она ориентируется на то, согласился ли человек получить российский паспорт.
Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский. Он отметил, что агрессор начал прибегать к депортациям, не дожидаясь президентских выборов в России.
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Россия не признает украинцев на своей территории
16 октября страна-агрессорка внесла изменения в свою пограничную политику, после которых украинцы могут попасть в Россию из третьих стран только через пропускные пункты в московском аэропорту Шереметьево и поселке Лудонка на границе с Латвией.
"Уже известно о более чем 15 случаях депортации в аэропорту Шереметьево. Украинские граждане проходят паспортный контроль, их задерживают пограничники, после чего ей объявляют о запрете въезда в Россию на 5 лет", – рассказал правозащитник.
У всех, к кому пограничники агрессора применяли это решение, российские паспорта отсутствовали. Прежде эти люди выезжали на территорию Украины к родственникам или для улаживания своих личных дел.
Депортация за отсутствие паспорта
Кроме того, сейчас в Кремле готовят решение о создании отдельного реестра имущества на оккупированных территориях, которым владеют жители без российского паспорта. А в случае если местные без российского гражданства откажутся регистрировать свое имущество, оно будет подлежать конфискации.
"На оккупированных территориях запрещено работать людям, не имеющим российского паспорта. И если их "поймают" два раза, таких людей задерживают, составляют протокол, который впоследствии передают в суд (для решения о депортации – 24 Канал)", – отметил Лисянский.
Впрочем, с реализации этих решений о депортации у оккупантов возникла задержка. Дело в том, что из примерно 1200 судей, работавших до войны, на оккупированных территориях осталось чуть больше 200. Поэтому судебная ветвь власти не способна работать на оккупированных территориях в полную силу.
Что еще происходит на оккупированных территориях
- На днях стало известно, что российский ЦИК включила оккупированные территории в список мест, на которых состоятся президентские выборы в России. В украинском МИД напомнили, что подобные действия сделают выборы нелегитимными.
- Также ранее херсонские журналисты начали сообщать, что оккупанты готовят эвакуацию с левобережья Херсонщины, учитывая интенсивные бои в этом направлении. Впрочем, никаких деталей по конечной точке маршрута местным не сообщили.
- Перед тем стало известно, что Россия также причастна к похищению животных из биосферного заповедника Аскания-Нова. В результате действий оккупантов с природоохранной территории в Россию вывезли лошадей Пржевальского и других краснокнижных зверей.