По словам главы МИД Финляндии, летом прошлого года Россия изменила политику пограничного контроля. Элина Валтонен говорит, что россияне пропускают через границу людей без действительных документов.
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В Финляндии объяснили, почему закрыли восточную границу
Это гибридная война. Мы не можем позволить, чтобы третья страна, особенно такая, как Россия, которая заявила о своей враждебности к нам, решала от нашего имени, кому въезжать в Финляндию, а кому в Европейский Союз, Шенгенскую зону или НАТО. Поэтому мы должны были реагировать очень быстро,
– объяснила Валтонен.
Итак, Финляндия закрыла восточную границу с Россией и ищет пути разрешения на въезд для людей, которые имеют право на поиск убежища в Европе. Финский министр добавила, что после незаконного вторжения России в Украину финны поняли, что Москва является "непредсказуемой и агрессивной".
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Финляндия выбирает президента
- Выборы проходят впервые за 12 лет. Саули Ниинистё не баллотировался, поскольку был на посту два срока подряд.
- 28 января прошел первый тур выборов, по его результатам лидировал Александер Стубб. Это экс-премьер страны, бывший министр иностранных дел и проукраинский политик. Стубб обещает Украине помощь и говорил, что с Россией не может быть нормальных отношений, пока идет война. Что интересно, он решил вернуться в политику после полномасштабного вторжения.
- Стубб и его соперник Пекка Хаависто, также бывший глава МИД, спорили относительно того, стоит ли отвечать на звонок Путина. Они рассмотрели такую вероятность, и мнения разошлись. Стубб резко высказался, мол, телефон звонил бы очень долго.
- Второй тур должен состояться 11 февраля.