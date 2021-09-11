Россия начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, – Ермак

Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины. Именно поэтому наше государство ожидает от международных партнеров реальных действий для сдерживания страны-агрессора.

Об этом глава Офиса Президента сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

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Уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины,

– сказал чиновник.

Андрей Ермак отметил, что 10 сентября, по данным биржи IC Future, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57,25 евро за мегаватт в час.

Глава ОП подчеркнул, что Украина должна осознавать все риски.

Я недаром привел цены – это уже происходит. Поэтому действия, о которых мы говорили в Вашингтоне, действия, о которых говорила Меркель, когда была в Киеве. Сегодня должны уже перейти от слов к реальным делам и действиям,

– добавил он.

"Северный поток-2": кратко

Президент Владимир Зеленский выразил опасения, что запуск "Северного потока-2" может обусловить повышение цен на газ для Украины.

В Офисе Президента предлагают рассматривать вопросы трубопровода и транзита газа через нашу страну в рамках нормандского формата.

Андрей Ермак считает, что обещания Соединенных Штатов и Германии следует закрепить в документах

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