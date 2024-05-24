В ядерных учениях России есть важный нюанс, – экс-сотрудник СБУ

Владимир Путин снова приехал в Беларусь, где встретится с Александром Лукашенко. Одной из возможных тем обсуждения между ними может стать вопрос ядерного оружия, которое размещено на территории страны.

Кроме того, Минск может быть привлечен к учениям с применением этого оружия. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Беларусь постоянно участвует в учениях с Россией как на более паритетных началах, так и на второстепенных ролях. Однако совместные учения России и Беларуси происходят постоянно.

Читайте также Конец ядерного лидерства России: как запрет импорта урана заставит страдать экономику Путина

Это была "игра с пистолетом"

Россия провела первый этап нестратегических тактических учений с применением ядерного оружия. Также было заявлено, что воздушно-космические силы России проведут учения с баллистическими ракетами "Искандер" и аэробаллистическими "Кинжалами".

Однако в учениях России есть важный нюанс. Сейчас россияне демонстрируют свои "Искандеры", таскают их туда-сюда, разворачивают и сворачивают. Однако в чем смысл проведения учений с ядерным оружием? Российское ядерное оружие всегда со времен Советского Союза хранилось отдельно от носителей. Если сравнить с пистолетом, то он хранится отдельно от патронов к нему – на расстоянии несколько десятков и даже сотни километров,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Путин 23 мая приехал в Беларусь, где вечером проведет встречу с Лукашенко. По официальной версии, они должны обсудить "дальнейшее развитие" отношений между странами, "стратегическое партнерство" и "ключевые темы международной повестки дня".

Поэтому все эти учения всегда имели целью разработать совместную кооперацию между войсками, которые могут запускать ядерное оружие, и войсками, которые хранят его. На территории России около 12 таких объектов, которые называются "объект "С" – они наиболее засекречены и защищены. К ним имеет допуск ограниченное количество должностных лиц.

Соответственно боеголовки, по его словам, нужно загрузить, привезти на место пуска. Также на место пуска должна приехать установка, потом все это необходимо "прикрутить" друг к другу и тогда боеголовки будут готовы к запуску.

"Таких учений не было. На самом деле была "игра с пистолетом". Достали пистолет, пощелкали им, но патроны не доставали. Поэтому эту историю можно рассматривать как очередные угрозы, очередные запугивания, очередной акт бессмысленного "спектакля" под названием "мы вас всех сотрем в радиоактивный пепел", – объяснил Иван Ступак.

Ядерные угрозы Кремля: актуальное