Россия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

Российских дипломатов эвакуируют из Украины. Наше государство покинут работники всех дипломатических представительств государства-агрессора.

Такая информация в среду, 23 февраля, была озвучена в российском посольстве в Киеве.

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"Эвакуация персонала уже началась", – сообщил российским СМИ источник в посольстве.

Дипломаты во Львове и Одессе сжигали документы

Ранее в этот же день спасатели получили уведомление о пожаре возле Генконсульства России во Львове. Когда они прибыли по вызову, оказалось, что работники посольства сжигали что-то в бочке перед ведомством. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко говорит, что таким образом избавлялись от документов перед бегством. На территорию диучреждения пожарных не пустили.

СМИ сообщили и о похожем инциденте в Одессе. Местные телеграм-каналы писали, что в российском консульстве не только "сжигали бумаги" (на обнародованных в сети видео видно сильное пламя). Оттуда также вывозили коробки. Вероятно – с документами.

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