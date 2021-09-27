Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму. Кремль планирует отработать оборону, так называемый "марш-бросок" и "наступательные действия".

Учения продлятся 3 дня. В них примут участие более 100 единиц боевой и специальной техники и почти 2 тысячи военных России. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Россия проводит учения в оккупированном Крыму

На полигоне Опук в восточной части Крыма российские войска проработают ведение обороны. В ходе которой "огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб".

В учениях задействуют различные виды оружия, в частности, автоматы АК–12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ–7Д, 12,7 мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-миллиметровый гранатомет АГС–30 и снайперское вооружение,

– говорится в сообщении.

Более того, Кремль описал план учений:

начнут с так называемого "марш-броска подразделений к месту выполнения задач, для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка";

их будут проводить днем и ночью;

в конце Россия должна "отработать запланированные наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

Коротко о последних действиях России в оккупированном Крыму