Россияне начали превращать ФАБы в аналоги крылатых ракет, – СМИ

Враг начал использовать для нанесения ударов боеприпасы под маркировкой "УМБП". Они изготовлены на базе ФАБ-250 и являются аналогом дешевой крылатой ракеты.

Фотографии нового боеприпаса появились в сети поздно вечером 8 марта. На нем видно маркировку "УМБП", которая расшифровывается как "универсальный межвидовой планирующий боеприпас".

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Что известно о превращении ФАБ в крылатые ракеты

На опубликованных в сети фотографиях видно, что враг нанес удар по территории Украины боеприпасом под маркировкой "УМБП", который изготовлен на базе ФАБ-250. Эксперты проанализировали обломки и отметили, что говорится о специфическом боеприпасе – авиабомба в нем интегрирована в корпус модуля планирования и коррекции, также имеются инерциальная и спутниковая системы навигации, а система элеронов и рулей размещена в хвостовой части.

Кроме того, в Defence Express отметили, что этот боеприпас также был оснащен подвесным турбореактивным двигателем и топливным баком

По сути это сделало этот УМПБ дешевым аналогом крылатой ракеты, или упрощенным аналогом российской ракето-бомбы "Гром-1Э", которая впервые была использована для ударов по Украине весной 2023 года,

– заявили в издании.



Боеприпас "УМПБ", которыми враг начал атаковать Украину / Фото из телеграм-канала

Журналисты добавили, что США имеют похожий проект гибрида бомбы и крылатой ракеты – Powered JDAM.

Кроме того, сами российские так называемые "военкоры" начали раскрывать детали относительно нового боеприпаса. Так, популярный "военкор" под псевдонимом Fighterbomber подробно описал характеристики нового боеприпаса. Он заявил, что это – разработка под индексом УМПБ Д-30СН. По словам оккупанта, этот боеприпас является универсальным, имеет диаметр 30 сантиметров. Его якобы могут запускать не только с самолетов, но и с РСЗО "Торнадо-С".

Пока неизвестно, какую имеет массу и дальность новый боеприпас врага. В то же время возникают вопросы, как оккупанты используют УМПБ. Дело в том, что боеприпас имеет узлы для подвески под балочные крепления на самолетах, поэтому как его могут запускать с РСЗО – неизвестно.

Россия может изготавливать новые авиабомбы

В сети сообщают, что оккупанты могли начать массовое производство управляемых авиационных бомб ФАБ-1500-М54 с модулем управления УМПК. Военный обозреватель отметил, что бомбы массой 1500 тонн Россия имела давно, еще в советское время. Сейчас же их пытаются улучшить, чтобы запускать их дальше и не попадать в зону поражения зенитчиков.

В то же время, по мнению эксперта, такие авиабомбы будут очень неточными из-за своего веса. Но разрушения будут еще более масштабными. Если целью будет город или большое село, то мощности будет хватать, чтобы более или менее захватить цель в радиусе 500 метров.