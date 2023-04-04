Россия начала председательствовать в Совбезе ООН: Небензя заговорил о переговорах с США
Страна-агрессор на целый месяц начала председательство в Совете Безопасности ООН. Представитель РФ Василий Небензя заявил, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.
Небензя добавил, что для такой встречи также необходима готовность другой стороны, его слова цитируют росСМИ.
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Какую чушь говорил Небензя в первой речи
Представитель страны-агрессора заявил, что Россия акцентирует внимание на выборочной позиции Запада и западных СМИ в связи с убийством российского пропагандиста Татарского.
Вчера произошло убийство российского блоггера и журналиста с псевдонимом Татарский, его настоящее имя было Максим Фомин. Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Поэтому мы думаем, что есть определенная избирательность в подходе к происходящему с журналистами,
– сказал он.
Переговоры с США
Примечательно заявление, что Россия готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.
"Россия готова организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита российского министра в штаб-квартиру ООН 24-25 апреля. Я считаю, если возникнет такой запрос на встречу, министр будет готов встретиться с госсекретарем", – заявил Небензя.
Что ж, как мы видим, когда страна-террорист начинает просить о переговорах, значит дело обстоит не очень хорошо.
Что об этом говорит Украина
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ констатировал, что посланник Путина, безусловно, не позволяет фактам помешать его мыслям.
"Известное предрождественское письмо Ельцина о намерении Москвы захватить советское место в Совете Безопасности ООН никогда не обсуждалось ни в Совете, ни в Генеральной Ассамблее, согласно докладу Совета. Обратите внимание на настоящее свершившееся время", – написал он и опубликовал документ.
Дипломат проиллюстрировал свое сообщение снимком годового отчета Совета Безопасности ООН – документом, удостоверяющим отсутствие правовых оснований считать Россию продолжателем СССР в ООН. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна участвовать в Совете Безопасности ООН. Причина для этого – ведение военных действий на территории Украины, в том числе непрерывные обстрелы.