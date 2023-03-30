Начали применять управляемые бомбы: в ОК "Юг" назвали основные цели россиян в Херсонской области

Российские террористы продолжают обстреливать Правобережье Херсона. Оккупанты применяют против гражданского населения управляемые бомбы.

Россияне продолжают бить по Правобережью в целях терроризма мирного населения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

Читайте также Снаряд застрял в крыше: детали жутких обстрелов пункта помощи в Херсоне

Оккупанты сбрасывают управляемые бомбы на Херсонщине

Ситуация на Юге остается сложной. Несмотря на достаточно высокую результативность боевой работы, контрбатарейное противодействие наших воинов враг продолжает обстреливать Правобережье. Ранее оккупанты применяли наземное вооружение, сейчас начали применять управляемые авиационные бомбы.

Они (оккупанты – 24 Канал) пытаются использовать бомбы, но бомбы управляемые и направляются именно на объекты гражданской инфраструктуры,

– подчеркнула Гуменюк.

Капитан рассказала, что оккупанты запускают эти бомбы из истребителей Су-35. Бьют по промышленным мощностям региона, чтобы не дать возможности развивать экономику деоккупированных территорий.

Смотрите также Эволюция деградации: как Россия пересаживается на подержанную технику и почему мобилизованные будут гореть в Т-34

Цель россиян – терроризм мирного населения

Захватчики продолжают обстреливать Правобережье именно в целях терроризма мирного населения. В частности, 29 марта россияне атаковали хлебозавод и молокозавод. Есть раненый. Также во время вражеских обстрелов одного из населенных пунктов непосредственно у берега Днепра погиб один человек.

Враг продолжает обстрелы, учитывая, что Херсонщина еще и аграрный регион. Гуменюк подчеркнула, что оккупанты бьют по полям, которые сами заминировали. В частности, на территориях, где еще продолжаются стабилизационные мероприятия и разминирование. К сожалению, есть факты подрыва мирного населения, когда люди пытались самостоятельно начать обрабатывать сельскохозяйственные земли.

Они обстреливают прямо поля. Это террористы,

– подчеркнула Гуменюк.

Советуем узнать Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

Захватчики будут новые оборонительные укрепления

В настоящее время российские военные находятся в глубокой обороне на Запорожском и Херсонском направлениях, отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг". Захватчики пытаются обустраивать себе новые оборонительные рубежи, осознавая, что уже скоро они им понадобятся. Инженерные подразделения противника обустраивают новые окопы, укрепления и так далее.