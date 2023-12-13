Россия атаковала "Шахедами" с новой площадки: разведка Британии объяснила стратегию оккупантов

Захватчики начали запускать ударные беспилотники с нового места. 12 декабря они ударили по Украине "Шахедами", выпущенными из района Балаклавы в Крыму.

До этого времени единственным местом запуска БПЛА на полуострове был мыс Чауда. В британской разведке заявили, что россияне сменили стратегию и объяснили, в чем она заключается.

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Балаклава – пятый "аэродром" для "Шахедов"

В течение 12 декабря оккупанты впервые выпустили по меньшей мере 15 "Шахедов" из Балаклавского района Крыма, расположенного на юг от Севастополя. В Минобороны Британии говорят, что на создание новой площадки для запуска дронов Россию подтолкнули две вещи.

Первая – это уязвимость площадки в районе мыса Чауда. 5 декабря оккупанты официально сообщили, что тамошнюю военную инфраструктуру атаковали более 40 украинских беспилотников. Поэтому увеличение количества "аэродромов" для пуска дронов связано с желанием врага защитить свои силы.

: Мыс Чауда, расположенный на юго-востоке Крыма, – известный космодром для "Шахедов", который россияне используют с начала сентября 2023 года.

Однако, это не все. Кроме защиты своих мощностей, Россия стремится усложнить работу украинской ПВО, которая будет вынуждена адаптироваться к новым направлениям движения вражеских беспилотников.

Балаклава является пятым подтвержденным местом запуска БпЛА, которое Россия использует против Украины. Также оккупанты привлекают к атаке дронами-камикадзе пункты на мысе Чауда, Ейске, Приморско-Ахтарске и Курске.

Аналитики предполагают, что оккупанты не планируют ограничиваться пятью "аэродромами", и, скорее всего, будут и далее рассредоточивать свои возможности запуска БПЛА на нескольких локациях.

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