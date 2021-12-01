Россия начала военные учения возле украинских границ
1 декабря 2021 , 18:46Читати новину українською
В России стартовали военные учения в Южном военном округе, который граничит с восточной границей Украины. Они будут проходить сразу на 30 полигонах.
Как заявили в пресс-службе Южного военного округа России, к учениям привлекут российские военные базы в Южном Кавказе.
Важно Россия подготовила план действий против Украины, – Госдеп США
В целом учения будут продолжаться в:
- Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях,
- Кубани,
- Ставропольскому краю,
- в Северном Кавказе,
- и на территории временно оккупированного Крыма.
Кроме военнослужащих в воинских частях ПВО к учениям привлекли дополнительно еще более 10 тысяч военных из мотострелковых дивизий других военных округов.
Напряжение на российско-украинской границе: главное
- Сразу 2 американских издания сообщили о стягивании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники возле границ.
- 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США сообщили руководству Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
- Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой.
- Государство-агрессор может попытаться зажать Украину "в кольцо", потому что силы сосредоточенны не только возле украинских границ, но и возле белорусских.