ПАСЕ признала, что Россия начала войну против Украины с 2014 года

Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что Россия начала вооруженную агрессию против Украины еще в феврале 2014 года. То есть, за 8 лет до полномасштабного вторжения в наше государство.

В частности, об этом говорится в принятой ПАСЕ резолюции "Сексуальное насилие во времена конфликтов". Ее приняли 24 января 2023 года.

К теме Вице-президентом ПАСЕ избрали украинскую нардепку

Какую важную правку удалось внести в резолюцию

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, председатель Комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ Евгения Кравчук заявила, что удалось внести сверхважную правку в резолюцию, приняв которую, ПАСЕ фактически признала, что российская вооруженная агрессия началась еще в феврале 2014 года.

Докладчица Петра Байр и Комитет по равенству выступали против этого, желая оставить нечеткую формулировку относительно "возвращения войны к нашему континенту в 2022 году".

Однако украинские парламентарии убедили их учесть 4 поправку. Согласно ей, по данным "Европейской правды", вместо размытой и фактически некорректной фразы, мол, в 2022 году война вернулась к нашему континенту, депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 Россия ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 массированным вторжением в Украину".

Правку удалось одобрить, ведь 47 депутатов проголосовали "за", еще 43 – "против".

Важное предварительное определение ПАСЕ