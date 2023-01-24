Зокрема, про це мовиться в ухваленій ПАРЄ резолюції "Сексуальне насильство у часи конфліктів". Її ухвалили 24 січня 2023 року.
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Яку важливу правку вдалось внести в резолюцію
Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Євгенія Кравчук заявила, що вдалося внести надважливу правку до резолюції, ухваливши яку, ПАРЄ фактично визнала, що російська збройна агресія почалася ще у лютому 2014 року.
Доповідачка Петра Байр та Комітет з питань рівності виступали проти цього, бажаючи залишити нечітке формулювання щодо "повернення війни до нашого континенту у 2022 році".
Та українські парламентарі переконали їх врахувати 4 поправку. Згідно з нею, за даними "Європейської правди", замість розмитої та фактично некоректної фрази, що, мовляв, у 2022 році війна повернулася до нашого континенту, депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року Росія веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".
Правку вдалось схвалити, адже 47 депутатів проголосували "за", ще 43 – "проти".
Важлива попередня ухвала ПАРЄ
- Восени 2022 року ПАРЄ визнало Росію країною-терористкою. Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка ухвалила це рішення.
- Політолог Микола Давидюк заявив, що відповідна резолюція нічим не гірша, якби США надали Росії статусу терористки.
- Тоді ж політолог заявив, що це говорить про те, що світ мобілізується навколо України та чорне починає називати чорним. За його словами, Європа прокидається. Які наслідки це нестиме для України читайте тут.