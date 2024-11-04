Печальная перспектива заставит Путина говорить о "рождественском перемирии"

Россия снова бомбит супермаркеты и провоцирует жертвы среди гражданских в Харькове. Никаких дополнительных слов уже давно не надо. Надо собирать факты и передавать их тем, кто принимает или формирует решения партнеров, чтобы показать – текущие решения не работают.

Надо объяснять, что это порождает очень плохие эмоции и осадок внутри украинского общества и многих людей в мире, которые за этим наблюдают. Об этом Алексей Копытько заявил на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

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Любой прагматичный человек, исходя из интересов своей страны, не может не видеть, какие последствия будут в условиях визуализации новой "оси зла", если продолжать действовать постфактум по принципу слишком мало – слишком поздно.

Ввиду чего, если подтвердится информация о корейцах, крайней формой близорукости и безумия будет отсутствие обеспеченных решений по их превентивному уничтожению еще на территории России. Потому что завтра Европа получит "атаку мигрантами", только уже не мирных людей с элементами инфильтрации злодеев, а организованную группу фанатов идей чучхе. Все это на фоне выборов.

Молдова

1. Итоги по Молдове очень близки к ничьей, но в пользу Москвы. Майя Санду выиграла, преимущество было благодаря диаспоре. Это лучше чем могло быть, но это дает основания педалировать тезис, что внутри страны – раскол и еще ничего не закончено.

Потенциальные голоса Приднестровья качнулись в другую сторону. Это – железобетонный мотив, почему любая проевропейская власть Молдовы будет отмахиваться топором от полной интеграции Приднестровья в политическое пространство до тех пор, пока не обеспечит устойчивый контроль на остальной территории.

На секунду представьте, что при шатком равновесии будущего президента Украины определят голоса тех, кто выехал.

США

2. Читать о выборах в США – одно удовольствие. Особенно – в западных СМИ. Ничего не ясно, но медиа и говорящие головы должны выдавать какой-то контент. Местами это все очень забавно.

Из того, на чем большинство сходится. Если проиграет Камала Харрис – она поражение признает. А вот Трамп точно не признает ни одного результата, кроме своей победы. Это гарантирует минимум 2,5 месяца судебной волокиты.

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Путин и тема "перемирия"

Владимир Путин явно играет на равновесие и раскол, подвешивая ситуацию.

Пока что он словесно запугивает ядерным оружием. Но при этом так и не начал массовой мобилизации, которая бы гарантировала войну еще на год. Мобилизация – это уверенность. Кремль, очевидно, видит преимущества в поддержании состояния неопределенности, чтобы в нужный момент попытаться шокировать уверенностью.

В частности, уже отмечено, что Россия накапливает ракеты. Этот факт нависает. Неопределенность и заигрывание новых аргументов (корейцы, большой обстрел с наступлением холодов и т.д.) задает нужный Кремлю фон для рассуждений о "замораживании войны", "прекращении огня".

Реджеп Эрдоган вот недавно увидел в глазах Путина стремление прекратить огонь. Глава МИД Турции Хакан Фидан (бывший глава разведки) упрекнул, что общая усталость сторон создает предпосылки для новой ситуации в 2025 году.

Публичное давление на Украину пока не вышло на пик. С большим количеством плохих новостей (или их раздуванием) давить будет легче.

Заметьте Дальнейшее продвижение россиян на фронте будет зависеть от одного фактора

Поэтому стоит максимально трезво оценивать ситуацию и осознавать: несмотря на колоссальные трудности на фронте, Путин не решил ни одной из крупных задач на осень. Он может попытаться дожать благодаря внутренней дестабилизации в Украине. Благодаря убийствам детей. Благодаря массовым полетам дронов над жилыми кварталами.

Если у него ничего не получится до нового года, для России откроется перспектива новой тяжелой кампании следующего цикла (полгода примерно).

Поэтому для России возникает альтернатива: пытаться обвалить благодаря давлению, ослабляя сопротивление, говоря о "перемирии". Если не получится продавить – разложить, сначала подняв градус, а потом снизив давление, раскачивая тему "бери шинель, иди домой".

Отсюда все эти разговоры о "рождественском перемирии", аналог которого пытались организовать летом к Олимпиаде, но ситуация на фронте для Москвы не сложилась.