Россия среди бела дня ударила по Львовщине: повреждены дома, есть пострадавший

Россия во вторник, 13 октября, терроризировала гражданское население ударными беспилотниками. Последствия обстрелов зафиксировали в Малехове Львовской области.

Известно о пострадавших. Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно об атаке на Львовщину?

Россия среди бела дня ударила по Львовской области. Вражеский дрон атаковал Малехов Львовской общины.

Предварительно сообщают, что повреждены несколько частных домов. Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал, что известно о трех раненых.

Последствия удара по Малехову / Андрей Садовый