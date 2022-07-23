Россия найдет способы не выполнять зерновое соглашение, – Зеленский об обстреле порта Одессы
Россия найдет пути не выполнять зерновое соглашение, несмотря на договоренности. Доказательством этого является обстрел Одесчины менее чем через сутки после достигнутых договоренностей по экспорту украинского зерна.
С россией невозможно договориться
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США в субботу в Киеве рассказал о ракетных ударах по Одесскому порту.
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Зеленский проинформировал конгрессменов о большом количестве ракетных ударов, нанесенных в субботу, 23 июля, российскими войсками по Украине, в том числе по территории Одесского порта.
Меньше чем за сутки россия доказала, что не будет выполнять обещания
Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.
Что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у него есть несколько векторов, которые оно всегда задействует,
– отметил Зеленский.
Следовательно, Украина не может быть страной с "замороженным конфликтом". По словам президента, для нашего государства крайне нужно иметь возможность делать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.
Зеленский также призвал партнеров Украины, в том числе США, присоединяться к плану быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры Украины – Fast Recovery plan.
Справка! Накануне в Стамбуле был подписан договор о разблокировании украинских портов. Договор был подписан при посредничестве Турции и ООН.
Украина с россией никаких соглашений не подписывала. Договоренности стороны закрепили каждый отдельно с представителями ООН и Турции. Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска.
Главное о ракетных обстрелах порта в Одессе
- оккупанты выпустили сразу 4 ракеты типа "Калибр" по порту. 2 из этих ракет попали в цель. Еще 2 сбили наши силы противовоздушной обороны.
- Прилетевшие в порт ракеты попали в его инфраструктуру. Именно в месте попадания хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт. Собственно, ради этого и заключали такое соглашение.
- В Министерстве аграрной политики эту информацию подтвердили. В то же время, не сказали, какое количество украинского зерна попало под атаку россиян.
- Зерно после подписания соглашения планировали отправить на экспорт в ближайшие дни.
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