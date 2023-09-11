Активно "работают" прапорщики: какие мощности военного производства способна развернуть Россия

Россия надеялась подготовить немалое войско и выработать тысячи единиц техники к концу 2023 года. В целях наращивания войск на нескольких участках фронта, однако "мощный" план окупантов частично провалился.

У врага нет достаточных технологических и ресурсных мощностей. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что, несмотря на это, угроза производства оружия остается реальной.

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Какие мощности имеет Россия

В начале полномасштабного вторжения у России было несколько миллионов снарядов, которые расположены по всей территории – от Курска и до Дальнего Востока. Очевидно, что это старые снаряды от 30 до 60 лет. Большинство из которых лежали под открытым небом, когда шел снег и дождь.

Эти снаряды не работают, потому нужно производить новые. А это огромные затраты – и денежные, и ресурсные, и технологичные. Поэтому у россиян действительно есть план, который приняли для рассмотрения в декабре минобороны России, чтобы расширить новые возможности.

В частности, 2450 танков оккупанты планируют изготовить и отправить на фронт. А также более 4600 БМП и БТР. По словам генерала армии, этого не произойдет. Поскольку у России нет надлежащего технологического и физического обеспечения.

А старая (техника – 24 Канал), как правило, разобрана. Ведь очень активные прапорщики. Они все продают: двигатели, аккумуляторы, шины. Даже кого-то арестовывают – только россиянам от этого не легче, а нам легче,

– сказал Маломуж.

Сможет ли ВПК производить такое количество оружия

Пока россияне соберут свои "силы" в кучу – украинские защитники будут эффективно работать на поле боя. И тогда мысли о миллионах снарядов отойдут на второстепенное место. Ведь российский ВПК не способен производить такое количество оружия.

Маломуж объяснил, какие у России мощности в военном производстве: смотрите видео

В частности, захватчики снижают возможность обстрелов по некоторым направлениям в 3 – 8 раз. Однако остается угроза того, что оккупанты наладят производство оружия.

Россия надеялась подготовить миллион солдат к концу 2023 года. Однако на поле боя сосредоточено около 420 тысяч, а мобилизовать противнику удалось более 180 тысяч военных.

Это не малая сила, но мы можем справиться с поставленным вызовом врага,

– подытожил Николай Маломуж.

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