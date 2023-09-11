Ворог не має достатніх технологічних та ресурсних потужностей. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що, попри це, загроза виробництва зброї залишається реальною.

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Які потужності має Росія

На початку повномасштабного вторгнення Росія мала кілька мільйонів снарядів, які розміщені по всій території – від Курська й до Далекого Сходу. Очевидно, що це старі снаряди, яким від 30 до 60 років. Більшість з яких лежали просто неба, коли йшов сніг та дощ.

Ці снаряди не працюють, тому потрібно виробляти нові. А це величезні затрати – і грошові, і ресурсні, і технологічні. Тому росіяни дійсно мають план, який прийняли для розгляду в грудні міноборони Росії, аби розширити нові можливості.

Зокрема 2450 танків окупанти планують виготовити й відправити на фронт. А також понад 4600 БМП та БТР. За словами генерала армії, цього не станеться. Оскільки Росія не має належного технологічного та фізичного забезпечення.

А стара (техніка – 24 Канал), як правило, розібрана. Адже дуже активні прапорщики. Вони все продають: двигуни, акумулятори, шини. Навіть когось арештовують – тільки росіянам від цього не легше, а нам легше,

– сказав Маломуж.

Чи зможе ВПК виробляти таку кількість зброї

Поки росіяни зберуть свої "сили" до купи – українські захисники ефективно працюватимуть на полі бою. І тоді, думки про мільйони снарядів, відійдуть на другорядне місце. Адже російське ВПК не здатний виробляти таку кількість зброї.

Маломуж пояснив, які Росія має потужності у військовому виробництві: дивіться відео

Зокрема, загарбники знижують можливість обстрілів на деяких напрямках у 3 – 8 разів. Проте залишається загроза того, що окупанти налагодять виробництво зброї.

Росія сподівалася підготувати мільйон солдатів до кінця 2023 року. Проте наразі на полі бою зосереджено близько 420 тисяч, а мобілізувати противнику вдалося понад 180 тисяч військових.

Це не мала сила, але ми можемо справитися з поставленим викликом ворога,

– підсумував Микола Маломуж.

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