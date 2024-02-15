Россия нанесла комбинированный ракетный удар: Гуменюк рассказала о вероятных пусках "Калибров"
Россия 15 февраля массированно атаковала Украину ракетами различных типов. По предварительной информации, враг также осуществил пуски крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что сейчас все данные по атаке уточняются.
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Атаковал ли враг "Калибрами"
По предварительной информации, есть данные о том, что, вероятно, были и пуски из акватории Черного моря. Возможно, был задействован "Адмирал Макаров", который ночью вышел на боевое дежурство, и до сих пор находится в акватории. Однако необходимо дождаться выводов экспертов и противовоздушной обороны, которые отслеживали движение ракет,
– сообщила Гуменюк.
Она пояснила, что аналогом "Калибра" является крылатая ракета типа "Искандер-К". Она выпускается с суши и очень похожа и по траектории движения, и по последствиям, к которым может привести попадание.
"Когда будет уже известно окончательно, тогда и будем говорить, что было запущено, с какого направления и какие имело последствия", – отметили в ОК "Юг".
К слову, о применении ракет типа "Калибр" сообщали в сети мониторинговые телеграм-каналы. Согласно их сообщениям, крылатыми ракетами пытались атаковать Днепропетровскую и Кировоградскую области.
Враг массированно атаковал Украину 15 февраля
- Россияне 15 февраля нанесли комбинированный ракетный удар различными типами ракет. В частности, оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как сообщали Воздушные силы, был зафиксирован взлет 4 бортов.
- Около 05:35 ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков, пересекли воздушное пространство Украины. Под ударом оказались несколько областей.
- В частности, взрывы раздавались в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. К сожалению, не обошлось без разрушений.
- В Запорожье и во Львове были попадания в инфраструктурные объекты. Кроме того, во Львове также взрывной волной выбило окна в многоэтажках.
- Известно по меньшей мере о 3 пострадавших во Львове и 1 в Запорожье.