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24 Канал Новости Украины Удар по Одесской области: враг вновь нанес удар по складам с продуктами
5 сентября, 09:32
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Обновлено - 10:19, 5 сентября

Удар по Одесской области: враг вновь нанес удар по складам с продуктами

Даниил Жоров

Россия продолжает наносить удары по украинским городам. В субботу, 5 сентября, страна-агрессор нанесла повторный удар по Одессе.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Что известно о последствиях атаки? 

Утром 5 сентября Россия вновь обстреляла Одессу. Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре. 

Ночью враг вновь нанёс удар по складам с товарами, которые атаковал ранее, 
– написал Кипер. 

Он отметил, что погибших и пострадавших нет. 

Россияне атаковали Одессу: смотрите видео

 

В результате попаданий загорелось складское здание для хранения продуктов питания. Несмотря на ответные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали пожар.


Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Одесщины 

Также в субботу, 5 сентября, россияне нанесли удар по Запорожью. В нескольких районах города сообщалось о пожарах.

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