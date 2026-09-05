Удар по Одесской области: враг вновь нанес удар по складам с продуктами

Россия продолжает наносить удары по украинским городам. В субботу, 5 сентября, страна-агрессор нанесла повторный удар по Одессе.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки?

Утром 5 сентября Россия вновь обстреляла Одессу. Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре.

Ночью враг вновь нанёс удар по складам с товарами, которые атаковал ранее,

– написал Кипер.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет.

Россияне атаковали Одессу: смотрите видео

В результате попаданий загорелось складское здание для хранения продуктов питания. Несмотря на ответные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали пожар.



Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Одесщины

Также в субботу, 5 сентября, россияне нанесли удар по Запорожью. В нескольких районах города сообщалось о пожарах.