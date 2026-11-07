Россия могла ударить ракетами KN-23 из КНДР по энергообъекту Украины, – Зеленский

Российские войска во время последней массированной атаки по Украине, вероятно, применили северокорейские баллистические ракеты KN-23. По предварительным данным, ими был поражен один из ключевых энергетических объектов страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания, посвященного последствиям российского удара и восстановлению после атак.

Почему Россия атаковала энергообъект?

По словам президента, на местах попаданий в настоящее время проводятся экспертизы. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что для удара по одному из ключевых энергообъектов россияне использовали ракеты KN-23, которые производит и поставляет КНДР.

Это еще одно доказательство того, что глобальные санкционные режимы заслуживают ощутимого ужесточения – против каждого из тех в мире, кто предоставляет свои "услуги" по уничтожению жизни,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В целом во время ночной атаки россияне применили 36 ракет, летевших по баллистической траектории. Силам ПВО удалось сбить лишь четыре из них, поскольку в Украине по-прежнему наблюдается значительный дефицит ракет-перехватчиков.

Ответ на удары по инфраструктуре

Враг продолжает массированные атаки на подстанции и электростанции, пытаясь оставить города без света и тепла. Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже определила следующие ответы на агрессию, продолжая наносить системные удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли противника.