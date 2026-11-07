Росія могла вдарити ракетами KN-23 з КНДР по енергооб'єкту України, – Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селектора по наслідках російського удару та відновленню після атак.

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Чим Росія атакувала енергооб'єкт?

За словами президента, на місцях влучань наразі тривають експертизи. Попередні результати свідчать, що для удару по одному з ключових енергооб'єктів росіяни використали ракети KN-23, які виробляє та постачає КНДР.

Це ще один доказ, що глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення – проти кожного з тих у світі, хто надає свої "послуги" у знищенні життя– наголосив Володимир Зеленський.

Загалом під час нічної атаки росіяни застосували 36 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Силам ППО вдалося знешкодити лише чотири з них, оскільки в Україні досі зберігається значний дефіцит ракет-перехоплювачів.

Відповідь на удари по інфраструктурі

Ворог продовжує масовані атаки на підстанції та генерацію, намагаючись залишити міста без світла та тепла. Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже визначила наступні відповіді на агресію, продовжуючи системні далекобійні удари по нафтопереробній галузі противника.