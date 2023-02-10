Ночью Россия выпустила по Украине рекордное количество ракет С-300, – Воздушные силы

В ночь на 10 февраля россияне обстреляли Харьковскую и Запорожскую области. Враг использовал до 35 ракет С-300.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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"По Харьковской области избивали из района российского Белгорода, по Запорожской – из района Токмака, что на оккупированной территории Запорожской области. В целом это был рекордный удар такими ракетами. До 35 зенитных ракет выпустили по Запорожской и Харьковской областях", – сказал Игнат.

Что известно о ночной атаке по Харьковщине

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харькове ночью слышали минимум 6 взрывов. В Monitor сообщали о 10 ракетах, которые россияне выпустили по городу. После вражеских попаданий возникли пожары. В нескольких районах были проблемы с электроэнергией.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью врага стали объекты критической инфраструктуры. Поэтому, кроме проблем со светом, возникли перебои с поставкой воды и тепла.

Приблизительно в 10:00 еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами, – пишет Терехов.

Что происходило в Запорожье

Только за один час в Запорожье зафиксировали 17 попаданий. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Уже утром враг нанес повторного удара по городу. Известно о 2 попаданиях.