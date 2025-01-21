21 января 2025, 11:17
Россия нанесла удар по Харькову
Россия нанесла удар по Харькову 21 января с помощью беспилотного летательного аппарата. Сейчас выясняют подробную информацию вражеской атаки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. Заметим, что воздушная тревога в регионе продолжается с утра.
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Что известно об ударе по Харькову
Воздушная тревога на территории Харьковской области продолжается ориентировочно с 10.00. Через час после этого Воздушные силы известили о вражеском беспилотнике в направлении областного центра, который двигался с севера.