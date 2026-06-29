Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Что известно об атаке?

Федоров рассказал, что враг атаковал беспилотником маршрутное такси в одном из районов Запорожья.

К сожалению, 2 человека погибли. Еще 6 человек пострадали, среди них — ребенок.

Последствия атаки / Фото Запорожской ОГА

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Напомним, что 29 июня россияне также атаковали Полтавскую область.

Под прицелом оказалась АЗС в , Полтавском районе. Еще один БПЛА упал на территории предприятия в Миргородском районе, после чего возникли частичные перебои с электроснабжением.