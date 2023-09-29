Обстрел Николаева: Ким рассказал, какими ракетами атаковала Россия и откуда

Российские военные ночью 29 сентября нанесли ракетный удар по Николаеву. Оккупанты атаковали давно не работающий объект транспортной инфраструктуры.

По предварительной информации, Россия ударила по Николаеву двумя ракетами "Искандер-М". Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.

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"Били две ракеты "Искандер-К", предварительно. Разрушений нет. Были пожары прилегающей территории. Жертв тоже сейчас среди гражданских нет", – сказал Ким.

На вопрос, откуда летели ракеты, Ким ответил, что, вероятно, из оккупированного Крыма.

Что известно об "Искандер-М" Это баллистика – ракета класса "земля – земля". "Искандер-М" – баллистическая ракета, которая поднимается практически в стратосферу, откуда возвращается на высокой скорости. Из-за баллистической траектории полета и высокой скорости ракеты ее трудно сбить силам ПВО. Ее боевая часть около 500 кг.

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