Обстрел Николаева: Ким рассказал, какими ракетами атаковала Россия и откуда
29 сентября 2023, 12:13Читати новину українською
Российские военные ночью 29 сентября нанесли ракетный удар по Николаеву. Оккупанты атаковали давно не работающий объект транспортной инфраструктуры.
По предварительной информации, Россия ударила по Николаеву двумя ракетами "Искандер-М". Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.
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Россия, вероятно, атаковала Николаев из Крыма
"Били две ракеты "Искандер-К", предварительно. Разрушений нет. Были пожары прилегающей территории. Жертв тоже сейчас среди гражданских нет", – сказал Ким.
На вопрос, откуда летели ракеты, Ким ответил, что, вероятно, из оккупированного Крыма.
Что известно об "Искандер-М"Это баллистика – ракета класса "земля – земля". "Искандер-М" – баллистическая ракета, которая поднимается практически в стратосферу, откуда возвращается на высокой скорости. Из-за баллистической траектории полета и высокой скорости ракеты ее трудно сбить силам ПВО. Ее боевая часть около 500 кг.
Россия в течение недели атакует Николаев: подробности
- Российские военные в течение недели (26, 27 и 29 сентября) атаковали Николаев. Под ударом россиян находился объект инфраструктуры в окрестностях Николаева.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры, который после разрушения не возобновлял свою работу.
- Ракетные атаки россияне происходили еще до того, как объявляли воздушную тревогу в Николаеве. Это может указывать на то, что россияне применили баллистическое вооружение.
- Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что основной приоритет России при атаках по Николаеву – это терроризировать мирное население, экономику региона, не давать развиваться, не давать подготовиться к отопительному сезону и завершить сбор урожая.