Россия нанесла удар по Павлограду: двое погибших, среди раненых – годовалый ребенок

20 июля российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших – годовалая девочка, которая в настоящее время проходит медицинское обследование.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о последствиях атаки?

В результате российского удара по Павлограду погибли двое мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительной информации, четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них – двое мужчин в возрасте 56 и 38 лет, а также две женщины – 87 и 48 лет.

Остальные люди, пострадавшие в результате вражеской атаки, проходят необходимые обследования в медицинских учреждениях. Среди них есть маленький ребенок – годовалая девочка. Во время ликвидации пожаров спасатели спасли 10 человек, среди них были 2 ребенка.

По состоянию на 11:48 известно о 11 человек, госпитализированных с травмами средней тяжести. Среди госпитализированных – 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут проходить лечение амбулаторно.

В результате российской атаки в Павлограде повреждены многоквартирные жилые дома. Также обломками и взрывной волной повреждены автомобили, припаркованные вблизи места удара.

Павлоград после атаки России / Фото ГСЧС

На месте происшествия работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и фиксируют масштабы разрушений.

Информация о типе вооружения, которым Россия нанесла удар, в настоящее время уточняется. Украинские правоохранительные органы и профильные службы продолжают документировать последствия очередного преступления российской армии против гражданского населения.

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Напомним, 19 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью и области, в результате чего погибли три человека. Среди погибших – 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 71 и 72 лет. Тело ребенка спасатели обнаружили под завалами разрушенного в результате атаки дома утром 20 июля.

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, россияне провели атаку на жилой район города, повредив частные дома и многоэтажки. Один из пятиэтажных домов получил серьезные повреждения, также зафиксированы повреждения вблизи девятиэтажного дома. В результате удара пострадал 41 человек, среди них есть дети.