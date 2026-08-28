Россия нанесла удар по Павлограду: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие

Россия продолжает проводить атаки на мирные города. Днем 28 августа враг нанес удар по Днепропетровской области

В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о последствиях атаки?

В пятницу, 28 августа, в 16.04 в Павлоградском районе объявили воздушную тревогу в связи с угрозой БпЛА. В 16:41 Ганжа сообщил, что Россия атаковала город.

В результате удара произошел пожар. В Павлограде по состоянию на 17:22 известно о 4 раненых. 3 из них – в тяжелом состоянии.

Последствия вражеского удара: смотрите видео

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В каких областях угроза: смотрите карту

Россия продолжает терроризировать украинские города. В пятницу, 28 августа, в Киеве по состоянию на 17.51 ​​10 раз объявляли воздушную тревогу. Днем в столице раздавались взрывы.

В тот же день страна-агрессорка нанесла удар по Сумам, предварительно применив реактивную систему залпового огня. В Заречном районе города повреждены склады и транспорт. 7 пострадавших госпитализировали, 1 из них находится в тяжелом состоянии.