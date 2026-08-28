Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
Що відомо про наслідки атаки?
У п'ятницю, 28 серпня, о 16:04 у Павлоградському районі оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою БпЛА. О 16:41 Ганжа повідомив, що Росія атакувала місто.
Внаслідок удару сталась пожежа. У Павлограді станом на 17:22 відомо про 4 поранених. 3 з них – у важкому стані.
Наслідки ворожого удару: дивіться відеоХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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В яких областях загроза: дивіться карту
Росія продовжує тероризувати українські міста. У п'ятницю, 28 серпня, у Києві станом на 17:51 10 разів оголошували повітряну тривогу. Вдень у столиці лунали вибухи.
Того ж дня країна-агресорка завдала удару по Сумах, попередньо застосувавши реактивну систему залпового вогню. У Зарічному районі міста пошкоджені склади та транспорт. 7 постраждалих госпіталізували, 1 із них перебуває у важкому стані.