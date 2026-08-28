На місто летіли реактивні БпЛА. Про це повідомили у Повітряних силах.

Яка ситуація у Києві?

У п'ятницю, 28 серпня, о 16:45 у столиці пролунала повітряна тривога. ПС повідомили про загрозу реактивних безпілотників.

Близько 16:53 у Києві пролунали вибухи. Також їх чули о 16:58. Станом на 17:12 у місті зберігається загроза.

З початку дня у столиці пролунала вже 10-та тривога. У четвер, 27 серпня, в Києві її оголошували 13 разів.

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В яких областях загроза: дивіться карту