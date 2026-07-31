Россия нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова

Россия продолжает свой террор мирных городов. Утром 31 июля она ударила по почтовому терминалу в пригороде Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Каковы последствия атаки на Харьков?

На данный момент информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Известно, что произошло возгорание грузового автомобиля.

"Профильные службы ликвидируют последствия вражеской атаки", – добавил Олег Синегубов.

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Напомним, что во время ночной атаки пострадало Запорожье, возник пожар. Повреждены здания и нежилые помещения.

А в Харькове произошло попадание БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информация о пострадавших и последствиях обстрела уточняется.