Россияне ударили по агропредприятию в Ингульке: есть погибший

Россияне продолжают нанести удары по прифронтовым городам. Под ударом врага 5 января оказалось село Ингулец Херсонской области.

Россияне продолжают крыть Херсонскую область огнем. На этот раз оккупанты нанесли ракетный удар по аграрному предприятию в селе Ингулец.

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Есть погибший

От полученных ран погиб 35-летний мужчина. Кроме этого, также ранен.

Травм получил 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

В частности, Россия не покидает Херсонскую область в покое ни на день. Враг в течение суток, с 6 утра 31 декабря 2023 по 6 утра 1 января 2024, совершил по Херсонской области 123 обстрела. По Херсону выпустил 92 снаряда. В результате российской агрессии погиб ребенок.

На Юге враг терпит потери