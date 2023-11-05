Руины, которые были образовательным учреждением: жуткие кадры школы, которую Россия уничтожила на Херсонщине
Источник:Александр Прокудин
Российские военные в течение 4 – 5 ноября атаковали Херсон и область. Оккупанты обстреляли школу и жилой квартал.
Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на школу в Дарьевской общине. Пострадавших среди местных жителей нет.
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Россияне уничтожили школу
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал кадры уничтоженной школы. На видео – руины, которые недавно были образовательным учреждением.
Последствия обстрела школы в Херсонской области: смотрите видео
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что, кроме школы, в Дарьевской общине повреждены 6 частных домов. Местные жители начали ремонтировать поврежденные строения.
Последствия российского обстрела / Фото из соцсетей главы МВД
В Силах обороны Юга сообщили, что за минувшие сутки противник нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.
За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов. По городу Херсон враг ударил 4 раза.
Также вечером 4 ноября россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Оккупанты били рядом с продуктовым магазином.
Обстрел оборвал жизнь 55-летнего мужчины. Он погиб на месте, получив смертельные травмы.
В состоянии средней тяжести в больнице находится 52-летняя херсонка. Обломками вражеского снаряда ей ранило лицо, грудную клетку и ногу.
Последствия обстрела жилого квартала Херсона: смотрите видео
Добавим, что 4 ноября под огнем россиян был Корабельный район города.
Россияне систематически обстреливают Херсонщину
- Российские военные 2 ноября повредили объект критической инфраструктуры при обстреле. Также многие обстрелы фиксировали в Станиславе и Веселом. Из-за вражеского огня погибли 82-летняя женщина и 60-летний мужчина.
- Утром 1 ноября враг также обстрелял центр Херсона. В результате вражеских обстрелов Херсона погибла женщина. Она работала в военной администрации. Кроме того, от вражеской атаки ранения получили еще два человека. Они работают в Департаменте градостроительства.
- 1 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Чайкино в Херсонской области. В результате удара погиб мужчина.
- Также под огонь военных России попали и другие населенные пункты Бериславского района: ранены два человека, с травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.