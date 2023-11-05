Руины, которые были образовательным учреждением: жуткие кадры школы, которую Россия уничтожила на Херсонщине

Российские военные в течение 4 – 5 ноября атаковали Херсон и область. Оккупанты обстреляли школу и жилой квартал.

Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на школу в Дарьевской общине. Пострадавших среди местных жителей нет.

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Россияне уничтожили школу

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал кадры уничтоженной школы. На видео – руины, которые недавно были образовательным учреждением.

Последствия обстрела школы в Херсонской области: смотрите видео

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что, кроме школы, в Дарьевской общине повреждены 6 частных домов. Местные жители начали ремонтировать поврежденные строения.



Последствия российского обстрела / Фото из соцсетей главы МВД

В Силах обороны Юга сообщили, что за минувшие сутки противник нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов. По городу Херсон враг ударил 4 раза.

Также вечером 4 ноября россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Оккупанты били рядом с продуктовым магазином.

Обстрел оборвал жизнь 55-летнего мужчины. Он погиб на месте, получив смертельные травмы.

В состоянии средней тяжести в больнице находится 52-летняя херсонка. Обломками вражеского снаряда ей ранило лицо, грудную клетку и ногу.

Последствия обстрела жилого квартала Херсона: смотрите видео

Добавим, что 4 ноября под огнем россиян был Корабельный район города.

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