Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на школу у Дар'ївській громаді. Постраждалих серед місцевих жителів немає.
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Росіяни знищили школу
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав кадри знищеної школи. На відео – руїни, що донедавна були освітнім закладом.
Наслідки обстрілу школи на Херсонщині: дивіться відео
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що, окрім школи, у Дар'ївській громаді пошкоджено 6 приватних будинків. Місцеві мешканці почали ремонтувати пошкоджені будівлі.
Наслідки російського обстрілу / Фото із соцмереж глави МВС
Також ввечері 4 листопада росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Окупанти били поруч з продуктовою крамницею.
Обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, зазнавши смертельних травм.
У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітку та ногу.
Наслідки обстрілу житлового кварталу Херсона: дивіться відео
Додамо, що 4 листопада під вогнем росіян був Корабельний район міста.
Росіяни систематично обстрілюють Херсонщину
- Російські військові 2 листопада пошкодили об'єкт критичної інфраструктури під час обстрілу. Також багато обстрілів фіксували у Станіславі та Веселому. Через ворожий вогонь загинули 82-річна жінка та 60-річний чоловік.
- Зранку 1 листопада ворог також обстріляв центр Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка. Вона працювала у військовій адміністрації. Крім того, від ворожої атаки поранень зазнали ще двоє людей. Вони працюють у Департаменті містобудування.
- 1 листопада окупанти завдали ракетного удару по селищу Чайкине у Херсонській області. Унаслідок удару загинув чоловік.
- Також під вогонь військових Росії потрапили й інші населені пункти Бериславського району: поранені двоє людей, з травмами різного ступеня важкості їх доставили до лікарні.